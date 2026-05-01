La Embajada de EEUU en Líbano urge una reunión entre Aoun y Netanyahu y anima a Beirut a "aprovechar" la ocasión

La Embajada de Estados Unidos en Líbano ha hecho este jueves un llamamiento a que el presidente de Líbano, Joseph Aoun, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantengan "una reunión directa" y ha afirmado que en Washington están "dispuestos a apoyar" a Beirut si "aprovecha esta oportunidad" de negociación, que se produciría mientras la ofensiva israelí, invasión incluida, sigue dejando víctimas mortales en territorio libanés: más de 2.500 desde el 2 de marzo.

"Una reunión directa entre el presidente Aoun y el primer ministro Netanyahu, facilitada por el presidente (de Estados Unidos, Donald) Trump, daría a Líbano la oportunidad de obtener garantías concretas sobre la plena soberanía, la integridad territorial, la seguridad de las fronteras, el apoyo humanitario y a la reconstrucción, y el restablecimiento completo de la autoridad estatal libanesa sobre cada centímetro de su territorio, garantizado por Estados Unidos", ha afirmado la Embajada en redes.

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En dicha publicación, la legación diplomática norteamericana ha alegado que Líbano "tiene ante sí una oportunidad histórica para recuperar su país y forjar su futuro como una nación verdaderamente soberana e independiente". De hecho, ha descrito esta hipotética transformación como un "renacimiento nacional" cuyo inicio podría estar marcado por "el diálogo directo entre Líbano e Israel, dos países vecinos que nunca deberían haber estado en guerra".

"Estados Unidos está dispuesto a apoyar al Líbano mientras aprovecha esta oportunidad con confianza y sabiduría", ha propuesto la Embajada.

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Al hilo, ha argumentado que "la prolongación del alto el fuego, lograda a petición personal del presidente Trump, ha dado al Líbano el espacio y la oportunidad de poner todas sus demandas legítimas sobre la mesa con la plena atención del Gobierno de Estados Unidos". "Este es el momento del Líbano para decidir su propio destino, un destino que pertenece a todo su pueblo", reza el mensaje en el que Washington ha espetado que "el tiempo de las dudas ha terminado".

La diplomacia estadounidense en Beirut ha ensalzado así el trémulo alto el fuego que no ha impedido a Israel seguir atacando Líbano en una campaña militar que su Ejército tampoco ha escondido, con su jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, declarando en la víspera que "no hay alto el fuego" en el sur de Líbano, donde los militares israelíes continúan desplegados y ejecutando ataques --oficialmente dirigidos al partido-milicia chií libanés Hezbolá--, y que sus tropas tienen "libertad de acción" para eliminar supuestas amenazas también "al norte del río Litani".

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El mismo miércoles, Joseph Aoun insistía en que Israel debe aplicar "plenamente" el alto el fuego antes de proceder a las negociaciones y, en este sentido, apuntó a que solo está esperando a que Estados Unidos fije una fecha para la que sería la tercera ronda de conversaciones entre los dos países desde el inicio de la ofensiva. Desde ese 2 de marzo han muerto en Líbano a causa de ataques israelíes más de 2.500 personas, según el último balance de víctimas del Ministerio de Sanidad libanés.