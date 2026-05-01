La presión salarial sacude el sector de chips surcoreano tras protesta masiva en Samsung

Seúl, 1 may (EFE).- La reciente protesta masiva de los sindicatos de Samsung Electronics ha abierto las puertas a una nueva era entre la patronal y los trabajadores del fabricante de semiconductores, que solía ser el lugar preferido para trabajar en Corea del Sur, y ahora ha sido desbancado por su rival SK Hynix.

"Será un punto de inflexión para las condiciones laborales en Samsung Electronics", dijo a EFE Kim Yong-jin, profesor de la Facultad de Negocios de la Universidad Sogang, en referencia a la mayor movilización sindical en la historia de la firma surcoreana realizada la semana pasada.

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Entre 34.000 y 39.000 trabajadores, según la Policía y los organizadores, exigieron el pasado jueves mayores bonificaciones y amenazaron con un paro de 18 días si fracasan las negociaciones. El núcleo del conflicto es la comparación con SK Hynix.

Los sindicatos de Samsung exigen eliminar el límite actual de incentivos, fijado en hasta el 50 % del salario anual individual, y sustituirlo por un sistema que reserve el 15 % del beneficio operativo para bonos.

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La presión aumentó después de que SK Hynix pactara el año pasado con su principal sindicato una subida salarial del 6 %, eliminara el tope previo a las primas y acordara destinar el 10 % del beneficio operativo anual a incentivos.

SK Hynix logró en 2025 un beneficio operativo récord de 47,2 billones de wones (31.707 millones de dólares), consolidando su ascenso en el sector de chips de memoria de alto ancho de banda (HBM) para uso en inteligencia artificial y superando por primera vez a Samsung Electronics, que registró 43,6 billones de wones (30.533 millones de dólares).

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En la manifestación también se mencionó el flujo de talento de Samsung Electronics, durante décadas sinónimo de empleo estable, prestigio social y ascenso económico, hacia SK Hynix.

En el sondeo más reciente de Saramin, uno de los principales sitios de búsqueda de trabajo en Corea del Sur, SK Hynix apareció por primera vez a la cabeza con el 20 % de preferencias, por delante del 18,9 % de Samsung.

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Si el sindicato y Samsung Electronics no resuelven sus negociaciones, los empleados iniciarán un paro de 18 días que comenzaría el 21 de mayo, produciendo pérdidas multimillonarias, que rondan los 20-30 billones de wones (13.400-20.100 millones de dólares), según estimaciones sindicales declaradas en la huelga.

El profesor Kim, sin embargo, advirtió que estos cambios en las condiciones laborales no necesariamente tendrán un efecto de derrame en todos los sectores.

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"El desempeño empresarial es bastante desigual según la industria. Quiero decir que las empresas de la mayoría de los sectores, excepto semiconductores, defensa y construcción naval, están sufriendo bajos resultados", dijo Kim.

También consideró que pese a los conflictos en Samsung, la jerarquía dentro de la industria no cambiará "por ahora". Samsung Electronics es la principal empresa en cuanto a capitalización en la Bolsa surcoreana, seguida de SK Hynix. EFE

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