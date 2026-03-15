Muere en un accidente de tráfico el candidato presidencial peruano Napoleón Becerra

Las circunstancias del siniestro también afectaron a otras personas: tres pasajeros que acompañaban al candidato resultaron heridos, según el reporte de la emisora RPP citado por el medio El País. De acuerdo con la información proporcionada, dos de los sobrevivientes se encuentran en estado grave y han sido derivados a centros médicos en Ayacucho para recibir atención especializada. El accidente se produjo mientras el aspirante presidencial del Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), Napoleón Becerra García, viajaba hacia una actividad proselitista programada en el distrito de Tambo, en la provincia de La Mar.

El accidente ocurrió durante la mañana del domingo en la carretera Los Libertadores, cerca de Huancavelica, según explicó Emily Silva, portavoz del PTE-Perú, en declaraciones a RPP recogidas por El País. Las primeras versiones apuntan que la camioneta en la que Becerra se desplazaba se salió de la vía, circunstancia detallada por el alcalde de Pilpichaca, Balvín Huamaní, quien confirmó la gravedad de los hechos. Posteriormente, se intentó trasladar al candidato a un centro de salud local, pero falleció a consecuencia de la gravedad de sus lesiones, según consignó el medio.

Napoleón Becerra García estaba inscrito como candidato presidencial para las elecciones previstas en Perú el próximo 12 de abril. El viaje a Tambo formaba parte de su agenda de campaña, donde tenía prevista una actividad en horas de la mañana. De acuerdo con El País, la inesperada muerte del postulante tuvo lugar mientras cumplía compromisos relacionados con la búsqueda de la máxima autoridad del Estado peruano.

Según la información publicada por El País, la última encuesta difundida por el diario La República y elaborada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) el viernes anterior al accidente ubicaba a Becerra en el puesto número 22 en la intención de voto, reflejando una posición marginal en el contexto electoral peruano. En el panorama general, ningún candidato supera el 12 por ciento de apoyo; Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, alcanzaba el 11,7 por ciento, mientras Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, figuraba con el 9,4 por ciento.

La encuesta presentada por La República, según detalló El País, identifica además un elevado nivel de indecisión en el electorado peruano: el 35 por ciento de los ciudadanos consultados no opta por ningún candidato. Ese porcentaje se desglosa de la siguiente forma: el 16,2 por ciento de los encuestados no precisa una preferencia, el 13,6 por ciento responde ninguno, el 4,2 por ciento afirma que votará en blanco o nulo, y el 1,2 por ciento declara que no asistirá a sufragar.

Tras el fatal accidente, el ambiente del proceso electoral peruano se ha visto alterado. El traslado de los dos heridos graves a la ciudad de Ayacucho y la atención de otra persona lesionada forman parte de la respuesta médica desplegada tras el siniestro, como refirió el medio El País. Las autoridades locales continúan recabando información sobre las causas exactas del suceso vial.

El Partido de los Trabajadores y Emprendedores ha perdido así a su principal representante en la contienda presidencial. El País reportó que Emily Silva, vocera de la agrupación, fue quien confirmó públicamente el fallecimiento del candidato y la identidad de las demás personas involucradas en el accidente. La organización política debe evaluar las siguientes acciones institucionales tras el deceso de su candidato en pleno periodo preelectoral.

Los detalles sobre la investigación de las causas del accidente, el estado actual de los heridos trasladados y el futuro del Partido de los Trabajadores y Emprendedores en el proceso electoral forman parte de las cuestiones abiertas tras el trágico hecho ocurrido en la carretera Los Libertadores, conforme a la cobertura realizada por El País.