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Marc Ciria pide "transparencia y excelencia" al futuro presidente del FC Barcelona

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El exprecandidato a la presidencia del FC Barcelona Marc Ciria, que se quedó a 90 firmas válidas de poder formalizar su candidatura y aspirar a ser presidente este domingo, ha animado este domingo a los socios y socias a participar en las elecciones del club y reivindicó el orgullo democrático de la entidad blaugrana.

"Es una jornada de democracia de la que debemos sentir un profundo orgullo, socios y socias. Pido a todos que vengan a votar. A apenas 600 kilómetros hay gente que lleva 20 años sin poder votar, y eso nos debe hacer sentir muy orgullosos", señaló Ciria en declaraciones a los medios del club tras ejercer su derecho al voto.

El economista recordó que este proceso electoral lo vive de forma especial tras haber estado cerca de concurrir como candidato a la presidencia. "Hemos estado buscando la papeleta y hoy no estaba la nuestra. Ha sido un camino apasionante y de responsabilidad", explicó.

En este sentido, defendió el paso dado por su equipo durante la precampaña con la voluntad de impulsar un proyecto de modernización para la entidad blaugrana. "Creíamos que debíamos dar este paso adelante para modernizar el club y ofrecer otro proyecto a los socios y socias. No ha podido ser, pero igualmente es un orgullo estar aquí como socio y poder ejercer mi derecho a votar", apuntó.

De cara al futuro del club, Ciria pidió al próximo presidente una gestión basada en la transparencia y en un modelo sólido de gobierno corporativo. "Le pido transparencia, excelencia en el modelo de gestión y en el modelo de gobernanza, uno que nos haga sentir orgullosos, igual que nos sentimos orgullosos de lo que pasa en el campo también fuera de él", concluyó a los medios del club.

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