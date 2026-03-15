Israel informa de bombardeos sobre más de 200 objetivos en Irán en las últimas 24 horas

El portavoz militar israelí Effie Defrin anunció que las Fuerzas de Defensa de Israel actuarán en conjunto con tropas estadounidenses con el propósito de erradicar todas las amenazas que puedan representar un peligro existencial para el Estado de Israel. Según lo presentado por Defrin en una conferencia de prensa y consignado por el comunicado oficial israelí, este despliegue conjunto busca neutralizar las capacidades militares de Irán, focalizándose en distintos centros estratégicos dentro de su territorio.

De acuerdo con lo que publicó el medio, las Fuerzas Armadas israelíes reportaron este domingo que lanzaron intensos bombardeos sobre más de 200 objetivos situados en las regiones occidental y central de Irán durante las últimas veinticuatro horas. El informe castrense detalló que estos ataques se dirigieron a infraestructuras críticas del “sistema de misiles balísticos y los sistemas de defensa” bajo control iraní. Entre los blancos señalados por el comunicado militar figuran cuarteles generales donde operan fuerzas iraníes, sistemas antiaéreos y también instalaciones de producción y almacenamiento de armamento.

Las acciones anunciadas, según destacó el comunicado difundido por las Fuerzas de Defensa de Israel y recogido por los medios, reflejan una ofensiva amplia sobre el sistema militar iraní, con ataques que han afectado tanto a complejos de mando como a instalaciones logísticas y arsenales. “Nuestro objetivo es atacar todos los sistemas y capacidades del régimen y vamos a hacerlo hombro con hombro con las fuerzas militares estadounidenses para eliminar la amenaza existencial para el Estado de Israel”, afirmó Defrin según la información divulgada.

Las autoridades israelíes, según informó el comunicado oficial, justificaron la operación como una respuesta a la percepción de peligro que Irán representa para Israel, mencionando la existencia de sistemas de misiles y arsenales que consideran determinantes en la seguridad regional. El medio indicó que el operativo busca minar la capacidad de respuesta militar de Irán mediante la destrucción de infraestructuras claves tanto en la defensa como en la ofensiva militar de Teherán.

En la descripción ofrecida, los ataques han incluido objetivos considerados estratégicos por el ejército israelí. En el comunicado, las autoridades militares subrayaron que entre los lugares alcanzados se encuentran centros de mando, depósitos de armas y localizaciones donde las fuerzas iraníes desarrollan operaciones y resguardan equipos. Según el reporte, la ofensiva también contempló acciones dirigidas a instalaciones destinadas a la producción de material bélico, lo que incluiría fábricas y silos de almacenamiento.

El medio remarcó que, según la declaración de Defrin, la alianza con Estados Unidos constituye un elemento esencial de la estrategia israelí para enfrentar lo que denominan una amenaza existencial. La coordinación militar entre ambos países se manifiesta como parte de la táctica para enfrentar al gobierno iraní en los distintos puntos que consideran críticos dentro de su territorio.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, en su comunicado, insistieron en la necesidad de actuar sobre un amplio espectro de objetivos que, según su evaluación, forman parte de la infraestructura militar de Irán. El ataque, según informó el medio, forma parte de una ofensiva que busca impedir el desarrollo y la acumulación de arsenales utilizados, de acuerdo con la versión israelí, para proyectar poder en la región y enfrentar al Estado de Israel.

El reporte difundido enfatizó el tipo de objetivos seleccionados, la intensidad del ataque durante el periodo señalado de veinticuatro horas y el argumento central presentado por el portavoz militar: la intención de mermar la capacidad ofensiva y defensiva de Irán, en acción coordinada con fuerzas aliadas estadounidenses. Públicamente, las autoridades israelíes reiteran que la operación busca no solo responder a amenazas inmediatas, sino también desmantelar la infraestructura que permite la ejecución de operaciones militares por parte del Estado iraní.

Según ampliaron fuentes militares israelíes a los medios, los bombardeos sobre el territorio iraní constituyen la continuación de una campaña enfocada en limitar el alcance y la fuerza de las capacidades estratégicas de Irán en cuanto a tecnología de misiles balísticos y sistemas de defensa aérea, dirigiendo la ofensiva hacia factores considerados críticos en la estructura de seguridad nacional iraní.

Los informes consignados por el medio señalaron que las operaciones desarrolladas por el ejército israelí dentro del territorio iraní abarcan distintos tipos de objetivos, desde centros de comando militar hasta depósitos de armas, así como fábricas de producción de material militar y puntos logísticos esenciales para el sostenimiento del accionar de las fuerzas iraníes. El comunicado castrense detalla el alcance de los bombardeos y subraya la colaboración activa con las fuerzas estadounidenses en todo el proceso operativo.

En la presentación pública del informe, el portavoz Defrin destacó la determinación de las fuerzas israelíes de avanzar con la campaña militar manteniendo la cooperación estrecha con Washington, afirmando que el propósito final reside en eliminar de manera efectiva cualquier capacidad ofensiva que pueda poner en riesgo la seguridad de Israel.