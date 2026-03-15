Irán asegura que todo su uranio enriquecido está bajo los escombros de los ataques de EEUU el año pasado

El funcionario iraní Abbas Araqchi destacó que toda la reserva de uranio enriquecido de Irán acabó cubierta por los restos de las instalaciones nucleares tras los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel llevaron a cabo en el verano del año pasado, y que cualquier acción para recuperar este material solo se haría bajo la observación y aprobación del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Araqchi afirmó en declaraciones a la cadena estadounidense NBC que no existe la intención de acceder a estas reservas sin el control de la agencia nuclear de Naciones Unidas, situando la decisión en el marco de la cooperación internacional y la supervisión multilateral.

Según informó NBC, Araqchi precisó que el volumen de uranio enriquecido sepultado equivale a 440 kilos, la misma cifra que el OIEA verificó y consignó en sus informes oficiales al respecto. “Sí, están ahí, bajo los escombros. Nuestras instalaciones nucleares fueron atacadas y todo quedó sepultado. Claro que existe la posibilidad de recuperarlas, pero bajo la supervisión de la agencia”, indicó el funcionario iraní al medio estadounidense, subrayando la postura oficial del gobierno de Teherán sobre el futuro de su programa nuclear.

Tal como detalló NBC, el representante iraní remarcó que la cantidad de uranio corresponde exactamente a la reportada y certificada por la agencia atómica mundial, asegurando que “aquí no tenemos secretos. La agencia ha declarado en muchos de sus informes que esta es la cantidad exacta que hemos enriquecido”. Esta aclaración busca sostener la idea de transparencia que el gobierno iraní pretende transmitir a la comunidad internacional en torno a su desarrollo nuclear.

De acuerdo con NBC, Abbas Araqchi atribuyó el origen de las hostilidades durante el verano pasado a las declaraciones y acciones de Washington y Tel Aviv, que calificaron el desarrollo del programa nuclear de Irán como motivo suficiente para justificar los bombardeos. El conflicto se intensificó posteriormente a finales de febrero, momento en el que una nueva ofensiva conjunta generó una situación de caos en la región. La escalada actual dejó en suspenso cualquier avance en las conversaciones orientadas a limitar o modificar las actividades nucleares del país.

Araqchi manifestó, según reportó NBC, que antes de que estallara la crisis, existía un canal de diálogo con Estados Unidos en el que Irán había propuesto diluir o reducir el nivel de concentración del material enriquecido, con el objetivo de demostrar que nunca planeó desarrollar armamento nuclear. El funcionario enfatizó: “Nosotros ofrecimos que estábamos dispuestos a diluir ese material enriquecido, o reducir su concentración, como se diga, a un porcentaje menor. Era una gran oferta, una gran concesión para demostrar que Irán nunca ha querido armas nucleares y nunca las querría”. Este argumento refuerza la narrativa oficial iraní sobre sus intenciones pacíficas en cuanto al uso de energía nuclear y la disposición mostrada a limitar el alcance de su programa atómico.

NBC consignó que Araqchi lamentó la ruptura de las negociaciones nucleares, responsabilizando al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la decisión unilateral de interrumpir el proceso diplomático que, según su relato, iba avanzando satisfactoriamente. Este quiebre ha imposibilitado, de momento, retomar el camino de la negociación o la presentación de nuevas propuestas, y las partes permanecen alejadas de un acuerdo que permita resolver las tensiones de manera dialogada.

Sobre el estado actual de las negociaciones, el funcionario manifestó que “ahora mismo no hay nada sobre la mesa. Todo depende del futuro. Si en algún momento decidimos entablar negociaciones con Estados Unidos u otros interlocutores, entonces podremos decidir qué propuestas presentar. Por el momento, no hay nada concreto”, recalcando la incertidumbre que rodea el proceso y la ausencia de un plan definido para reanudar contactos con potenciales interlocutores internacionales.

El medio NBC recordó que la situación nuclear iraní, sumada al endurecimiento de las posturas de los gobiernos implicados, continúa siendo uno de los elementos que contribuyen a la inestabilidad y la tensión en la región. Las instalaciones nucleares dañadas y la falta de avances en los canales diplomáticos mantienen el foco en el escenario de Oriente Próximo, sin perspectivas inmediatas de desescalada o acuerdo.