Agencias

España condena el repunte de ataques de colonos israelíes a los palestinos de Cisjordania

Guardar

El Gobierno de España ha transmitido este domingo su enérgica condena contra el nuevo repunte de violencia ejercida por colonos y militares israelíes contra la población palestina en Cisjordania; un nuevo recrudecimiento de los ataques en el territorio que ha coincidido con el estallido de la guerra de Irán.

El Ministerio de Salud palestino, cabe recordar, ha denunciado que los ataques de los colonos israelíes han matado a cinco palestinos en Cisjordania desde el estallido de la guerra en Irán el 28 de febrero.

En este contexto, el Gobierno de España "condena la inaceptable escalada de violencia en Cisjordania" y "traslada su profunda consternación y condena por la muerte de ciudadanos palestinos" en el territorio.

"Las impunes acciones perpetradas por colonos violentos atentan contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacan sus propiedades y bienes y destruyen sus medios de vida, como los campos de olivos o las infraestructuras de empresas, forzando en última instancia el desplazamiento forzado de los palestinos de sus tierras y hogares", denuncia el Gobierno en un comunicado publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Además de la violencia de los colonos, el Gobierno español condena igualmente "las operaciones militares que en Gaza siguen cobrándose la vida de civiles, resultando en más de 650 muertos desde el alto el fuego" alcanzado en octubre del año pasado, "incluida la muerte de una niña de 5 años el pasado jueves 12 en Beit Lahia".

El Gobierno lamenta también "la persecución y violencia sistémica ejercida sobre los activistas israelíes que defienden los derechos y dignidad de los palestinos" y reitera "su especial preocupación por los inaceptables ataques a lugares de culto, en última instancia el ataque contra la mezquita de Duma perpetrado por colonos".

"España seguirá condenando todas las agresiones contra la libertad de culto y que inciten discursos de odio por motivos religiosos", ha añadido el Gobierno.

Además, el Gobierno español recuerda su tradicional posición de rechazo a las últimas decisiones del Gobierno israelí para ampliar su política de expansión de asentamientos y control sobre el territorio palestino de Cisjordania, "que constituyen una flagrante violación del derecho Internacional y del derecho Internacional humanitario".

"España urge al Gobierno de Israel a poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad y que los responsables de esas acciones respondan de sus actos ante la justicia" y ponga fin a una violencia que "pone en peligro los esfuerzos por alcanzar la paz, sobre la base la Resolución 2803 de Naciones Unidas, además de amenazar la viabilidad del Estado de Palestina, socavando con ello la implementación de la solución de los dos Estados".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Muere el guitarrista de Motörhead, Phil Campbell, a los 64 años: "El mundo acaba de perder un rayo de luz"

El músico galés, figura esencial del heavy metal, fue pieza central en la historia de la emblemática agrupación y, tras su etapa en Motörhead, formó su propio conjunto junto a sus hijos, según anunció la banda

Muere el guitarrista de Motörhead,

Inversores prevén conflicto en Oriente Medio de hasta tres meses y un Brent en torno a 80 dólares

La última encuesta de Bank of America entre gestores de fondos anticipa que la etapa más tensa en la región se prolongaría alrededor de tres meses, elevando las proyecciones del crudo e incrementando los temores sobre el crecimiento económico mundial

Inversores prevén conflicto en Oriente

Detenido un dirigente de la Columna Rodrigo Cadete de la guerrilla de las FARC colombiana

Detenido un dirigente de la

Los hijos de Gemma Cuervo destacan la vida "prolífica" de su madre: "Fue una referente de amor y dignidad"

Familiares y allegados resaltan el compromiso, la fortaleza y el legado artístico y humano que deja Gemma Cuervo tras su partida, mientras agradecen el apoyo recibido y reconocen el impacto de su figura en la sociedad y la cultura españolas

Los hijos de Gemma Cuervo

Casi la mitad de los empresarios españoles rediseña sus planes de negocio ante la incertidumbre geopolítica

Casi la mitad de los