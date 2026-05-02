112-110: Los Raptors superan a los Cavs sobre la bocina y fuerzan el séptimo partido

Toronto (Canadá), 1 may (EFE).- En un partido de infarto, en el que los Raptors se jugaban la temporada, el equipo de Toronto arrancó en la noche del viernes una victoria por 112-110 en el último segundo de la prórroga del sexto partido de los playoffs ante los Cavaliers, con un triple de RJ Barrett.

La eliminatoria está empatada 3-3 y se decidirá ahora en el séptimo partido que se jugará el próximo domingo en Cleveland.

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El héroe de la noche fue RJ Barrett, quien anotó un triple de ensueño (en el que el balón rebotó en el aro, se elevó por encima del tablero y cayó en la canasta) a falta de un segundo para el final del partido con el que los Raptors se adelantaron en el marcador con el definitivo 112-110.

Barrett es el primer jugador desde la temporada 1997-98 que anota un tiro ganador a menos de dos segundos del final en una prórroga para evitar la eliminación de su equipo.

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Pero fue una vez más Scottie Barnes quien llevó a cuestas a su equipo durante gran parte del partido. El alero consiguió un doble-doble con 25 puntos, la máxima anotación de su equipo, y 14 asistencias. Además se hizo con 7 rebotes y colocó tres tapones.

Las 14 asistencias de Barnes igualan el récord de Chris Childs, en 2002, de más asistencias de un jugador de los Raptors en un partido de postemporada.

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En los Raptors también destacaron Ja'Kobe Walter, con 24 puntos, y el novato Collin Murray-Boyles, que además de hacer 17 puntos, se encargó durante buena parte del partido de defender con éxito a James Harden.

En los Cavs, Evan Mobley firmó un doble-doble con 26 puntos, máximo anotador del partido, y 14 rebotes mientras que Donovan Mitchell, que realizó una gran segunda parte, consiguió 24 puntos. Harden por su parte, terminó con 16 puntos y 9 asistencias.

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Los Raptors, que llegaron a tener hasta 15 puntos de ventaja, dominaron durante gran parte del partido hasta que en el último cuarto acusaron el esfuerzo físico realizado por Barnes y la acumulación de personales, lo que permitió a los Cavaliers, borrar la ventaja de los locales.

El partido se inició con los Raptors apretando a los Cavaliers en toda la pista. Pero la apresurada presión dejaba huecos que aprovecharon los visitantes para ponerse hasta seis puntos arriba en el marcador. Además, los de Toronto se cargaron rápidamente de personales.

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En el segundo cuarto, unos Raptors más asentados tanto en defensa como en ataque, empezaron a distanciarse en el marcador.

La intensa defensa sobre Mitchell y Harden anulaba el ataque de los Cavs, que se tenían que contentar con un 18 % de efectividad desde la línea de tres puntos mientras que Barrett y Walter en los Raptors anotaban el 100 % de los triples que intentaron en el periodo y elevaban el porcentaje de su equipo en esa categoría al 56 %.

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Al descanso, los Raptors disfrutaban de una cómoda ventaja de diez puntos, 61-51, con Barrett, Barnes y Walter liderando la tabla de anotadores.

En el tercer cuarto, los Raptors alcanzaron su mayor ventaja, de 15 puntos, 80-65, pero a partir de ese momento, la reacción de Mitchell y la acumulación de personales en jugadores clave de los locales, como Walter y Jamal Shead, empezaron a hacer mella.

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Al final del tercer cuarto, los Raptors estaban 11 puntos por delante, 92-81. Pero en los últimos 12 minutos, el ataque de los de Toronto se desplomó, con un agotado Barnes que hasta ese momento había permanecido en pista 32 de los 36 minutos del partido.

Barnes, que había anotado 18 puntos en los tres primeros cuartos, solo anotó cinco. Peor le fue a Barrett, que terminó el cuarto sin anotar. Al final del tiempo reglamentario, el marcador señalaba un empate a 104-104.

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En la prórroga, el ataque de los Raptors seguía sin funcionar. Pero la defensa, mantenía a los Cavs a raya. Los visitantes se pusieron dos puntos por delante, 106-108, a falta de 1.36 minutos para el final, la primera vez que tomaron la delantera desde el primer cuarto.

A falta de 26 segundos, la ventaja era de un punto a favor de los visitantes, 109-110. El marcador se mantuvo sin cambios hasta que a falta de un segundo para la conclusión, Barrett se elevó desde más allá de la línea de tres y, en una secuencia que recordó al famoso tiro de Kawhi Leonard en las semifinales de la Conferencia Este de 2019 entre los Raptors y los 76ers, el balón entró en la canasta tras rebotar en el aro.