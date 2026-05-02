China emite alerta por lluvias torrenciales en el sur durante el puente del 1 de mayo

Pekín, 2 may (EFE).- China emitió este sábado una alerta azul por lluvias torrenciales en amplias zonas del sur del país, donde se esperan precipitaciones intensas en las próximas 24 horas que coinciden con el puente del 1 de mayo y podrían afectar a desplazamientos y actividades al aire libre.

El aviso, difundido por el Observatorio Meteorológico Central, señala que desde la mañana de este sábado hasta la del domingo se registrarán lluvias de fuertes a muy intensas en provincias como Guizhou, Guangxi, Hunan o Jiangxi, con acumulados que podrían alcanzar entre 100 y 120 milímetros en algunas áreas del noreste de Guangxi.

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Las autoridades meteorológicas advirtieron además de episodios de precipitación de corta duración pero elevada intensidad, con registros de hasta 50 milímetros por hora en algunos puntos, acompañados de tormentas eléctricas, vientos fuertes y posibles granizadas.

El organismo indicó que este episodio marca la fase más intensa de un nuevo proceso de lluvias en el sur del país, que tenderá a remitir a partir del domingo, mientras que las precipitaciones en el norte se irán reduciendo progresivamente.

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Las autoridades locales han sido instadas a reforzar las labores de prevención ante posibles inundaciones y revisar sistemas de drenaje en zonas urbanas y rurales, al tiempo que se recomendó a los viajeros evitar áreas de riesgo como montañas o valles fluviales durante los periodos de mayor intensidad.

China cuenta con un sistema de alertas meteorológicas de cuatro niveles -azul, amarillo, naranja y rojo-, en el que el azul es el de menor gravedad, aunque implica riesgo de lluvias significativas y activa protocolos de vigilancia y respuesta preventiva. EFE

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