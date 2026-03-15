Detenido por estafar más de un millón de euros con facturas falsas de un entramado de 40 empresas

Las investigaciones policiales permitieron identificar que las cuentas bancarias y las sociedades utilizadas en el esquema de fraude pertenecían formalmente a ciudadanos de países del este de Europa, como Bulgaria y Rumanía. Este vínculo condujo a los agentes a encontrar un denominador común: un ciudadano pakistaní, señalado como el supuesto reclutador de las personas que figuraban como titulares de las empresas y las cuentas bancarias implicadas. Según informó la Policía Nacional a través de una nota de prensa, el hombre fue arrestado en Palma por ser el presunto responsable de orquestar el fraude, que implicó la utilización de más de 40 sociedades instrumentales y el desvío de más de un millón de euros mediante recibos y facturas falsas.

De acuerdo con la información difundida por la Policía Nacional, la investigación, a cargo del Grupo de Delincuencia Económica, comenzó tras la denuncia presentada por el representante de una entidad bancaria. El denunciante notificó que desde mayo de 2025 se habían detectado irregularidades en operaciones bancarias relacionadas con cobros de facturas por montos significativos. Los responsables del banco observaron que en un periodo breve surgieron múltiples nuevas cuentas a nombre de diferentes clientes, todas con la contratación del servicio de emisión y gestión de recibos domiciliados.

Tal como reportó la Policía Nacional, una vez abiertas las cuentas y activados los servicios, se empezó a recibir y tramitar la ejecución de cobros asociados a facturas, accionando el pago de los importes que figuraban en los documentos presentados. El dinero era transferido sin demoras a las cuentas indicadas por los supuestos clientes. Posteriormente, los fondos se desviaban rápidamente a otras cuentas, lo que facilitaba que, al descubrirse la falsedad de las facturas iniciales, tanto las cuentas emisoras como las destinatarias de los pagos ya carecieran de fondos, imposibilitando la recuperación del dinero.

El medio detalló que, en todos los casos analizados, tanto las empresas como las cuentas bancarias estaban registradas a nombre de ciudadanos extranjeros, preferentemente de Europa del Este. Los investigadores confirmaron que estas personas habían sido reclutadas presuntamente por el ciudadano pakistaní arrestado, quien se encargaba de registrar sociedades y abrir las cuentas a nombre de los implicados, gestionando desde ese entramado las operaciones fraudulentas.

El entramado se formó con más de 40 empresas pantalla, diseñadas expresamente para crear una apariencia de operaciones comerciales legítimas, permitiendo así la sustracción de grandes sumas de dinero sin levantar sospechas inmediatas. Una vez recibido el dinero en las cuentas ficticias, los fondos eran transferidos de forma veloz, eludiendo de este modo los mecanismos habituales de control y recuperación por parte de la banca.

Según consignó la Policía Nacional, tras reunir las evidencias necesarias y confirmar la magnitud de los ilícitos, se procedió al arresto del ciudadano pakistaní, quien enfrenta cargos por estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. El monto total del dinero defraudado supera el millón de euros.

La investigación permanece abierta y no se descartan más arrestos relacionados con esta red, ya que, según la misma fuente, se analiza la posible participación de otras personas que hayan facilitado el montaje y la operativa del esquema de fraude. La Policía Nacional continúa con las diligencias para esclarecer completamente la trama y determinar el alcance de los perjuicios económicos ocasionados.