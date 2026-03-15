Bombardeos alcanzan los cuarteles generales en Irak de las destacadas milicias proiraníes FMP

Dos bombardeos han alcanzado este pasado sábado los cuarteles generales de las milicias proiraníes las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en Bagdad y en la provincia de Saladino; ataques todavía bajo investigación que han dejado tres milicianos muertos y que se añade al aumento de la inestabilidad en el país desde el estallido de la guerra de Irán.

Las FMP son una organización que aglutina a varias milicias proiraníes de Irak y tiene una importancia excepcional en el aparato de seguridad nacional, si bien no están completamente integradas en el Estado iraquí.

Desde el estallido de la guerra han acusado a grupos armados del Kurdistán iraquí, los peshmerga, de actuar a sueldo de EEUU para inflamar tensiones, mientras que estos grupos acusan a las FMP de orquestar ataques contra sus posiciones.

La gran alianza política chií Marco de Coordinación ha confirmado un número indeterminado de "muertos y heridos" en el ataque contra la sede de las FMP en Saladino mientras que los peshmerga han asegurado, en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraquí, INA, que no han tenido nada que ver en este bombardeo ni en el ocurrido en Bagdad, que dejó tres milicianos fallecidos.

El primer ministro iraquí, Mohamed Shia al Sudani, ha condenado este domingo unos ataques que representan un intento de "involucrar a Irak en la guerra" e insistido en la importancia de cesar las hostilidades dada la delicada situación que atraviesa el país por su proximidad a Irán y la influencia de Teherán en su política nacional.

De hecho, la agencia iraquí Shafaq informa de que EEUU está multiplicando su presión para que el Gobierno iraquí rompa todos sus vínculos con las FMP o, como mínimo, para que cesen sus ataques en el Kurdistán, según confirmaron fuentes del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.