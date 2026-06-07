Kosovo acude a las urnas en las terceras elecciones legislativas en 18 meses

Skopie, 7 jun (EFE).- Kosovo abrió las urnas este domingo en unas elecciones legislativas anticipadas, las terceras en apenas 18 meses, en una nueva cita marcada por una crisis institucional y por la incertidumbre sobre si el primer ministro en funciones, Albin Kurti, logrará revalidar su mandato pese a sus tensiones con la Unión Europea (UE) y EEUU.

Alrededor de 2,1 millones de ciudadanos están llamados a votar para elegir la composición del Parlamento de 120 escaños, incluidos más de 130.000 electores registrados en el extranjero, que podrán participar desde 36 países.

Los colegios electorales permanecerán abiertos entre las 07.00 (05.00 GMT) y las 19.00 horas (17.00 GMT) en los 38 municipios del territorio.

En las elecciones compiten 21 formaciones políticas (17 partidos, tres coaliciones y un candidato independiente) que presentan 902 aspirantes al Parlamento.

De los 120 escaños de la Cámara, 20 están reservados para las minorías étnicas: diez para la comunidad serbia de Kosovo y otros diez para grupos más pequeños, como bosníacos, turcos y romaníes.

La campaña electoral ha transcurrido sin que se publicaran encuestas sobre intención de voto, por lo que existe una gran incertidumbre sobre el reparto final de escaños y las posibles alianzas para formar gobierno.

En cualquier caso, parte como favorita 'Autodeterminación', la formación del primer ministro en funciones, el nacionalista Albin Kurti, que ganó las pasadas elecciones de diciembre de 2025 con el 51 % de los votos.

Los comicios fueron convocados de forma anticipada tras una crisis constitucional desencadenada por la incapacidad del Parlamento para elegir a un nuevo presidente, una vez concluido en abril el mandato de la jefa del Estado saliente, Vjosa Osmani.

Después de varias votaciones en las que no se alcanzó ningún resultado, el Parlamento se disolvió de forma automática siguiendo lo establecido por la Constitución.

Más de 16.500 observadores han sido acreditados para supervisar el proceso electoral en representación de partidos políticos, ONG y organismos internacionales.

Entre ellos figuran delegaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Programa Internacional de Observación Electoral, el Instituto de Cooperación y Desarrollo y el Instituto Nacional Demócrata (NDI).

Sin embargo, no habrá una misión de observación electoral de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), debido al reducido margen de tiempo entre la convocatoria y la celebración de las elecciones.

Kurti, que Gobierna desde 2021, ha tenido numerosos desencuentros con la Unión Europea y Estados Unidos, los principales aliados de Kosovo, que declaró su independencia de Serbia en 2008.

Bruselas y Washington consideran que la política de mano dura de Kurti para reducir la influencia de Serbia entre la minoría serbia de Kosovo aumenta la tensión y, además, le reprochan que no haya creado una prometida comunidad de municipios serbios, con cierta autonomía. EFE

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