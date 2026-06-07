La Plaza de Cibeles, preparada para acoger hoy a cerca de un millón de personas en la misa del Papa

La Plaza de Cibeles y los alrededores están preparados para acoger el este domingo 7 de junio hasta cerca de un millón de personas para la misa del Corpus Christi que será presidida por el Papa León XIV, en el marco de su viaje a España, del 6 al 12 de junio.

La jornada del Papa comenzará a las 10.00 horas en la Plaza de Cibeles, donde se celebrará la Santa Misa y Procesión del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, otro de los eventos más multitudinarios de la visita.

Este acto contará con la presencia de los Reyes, acompañados de sus hijas. También está prevista la asistencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y la portavoz en el Congreso de Vox, Pepa Millán, entre otros.

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Tanto la Plaza de Cibeles como los alrededores están preparados para acoger hasta cerca de un millón de personas para este acto, que cuenta con cerca de 380.000 personas inscritas, según han dado a conocer este sábado los organizadores, que precisan que esta inscripción no es obligatoria, por lo que esperan que la asistencia sea aún mayor.

En cuanto al escenario, el altar de Cibeles tiene casi 600 metros cuadrados, con un Cristo de grandes dimensiones --una réplica del Cristo de las hermanas de Belén--, colgado sobre el centro del altar. Habrá 200 personas entre celebrantes y acompañantes en el presbiterio. Después estará todo el anillo de autoridades, sacerdotes y concelebrantes, que ascenderán a unas 5.000 personas.

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Los asistentes podrán seguir la misa a través de 42 pantallas. Además, a falta de confirmación, ha especificado que el Papa pasará en papamóvil por prácticamente todos los sectores que hay en el plano. Los organizadores avanzaron que habrá una gran escalinata por la que el Papa bajará para llevar a cabo la procesión del Corpus Christi.