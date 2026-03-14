Rafael Louzán anuncia que el Congreso Nacional Foro 26 dará voz al fútbol del futuro cada dos años

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, ha inaugurado este sábado el plenario del Congreso Nacional de Competiciones Foro 26, organizado en Zaragoza, y ha anunciado el compromiso de la entidad que él dirige por celebrar cada dos años una cita similar.

El zaragozano Palacio de Congresos empezó esa sesión plenaria al son de jotas aragonesas interpretadas por la Agrupación Folklórica Danzar, como preludio a la inauguración institucional. Así, el máximo mandatario de la RFEF estuvo acompañado por el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol, Manuel Torralba; por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y por la consejera en funciones de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández.

Según indicó la RFEF en una nota, Louzán dijo que la capital maña "ha tomado una decisión importante con la renovación de las instalaciones deportivas del Real Zaragoza" y "con el nuevo estadio de La Romareda". "Os agradezco la valentía de impulsar la reforma y la construcción. Será un estadio mundialista para la cita de 2030", aseguró al respecto.

Luego Louzán confesó estar "encantado de hablar y convivir con todo el fútbol español". "El trabajo previo estaba hecho. Queríamos hablar y debatir con el ánimo de sacar conclusiones. Quiero agradecer las aportaciones de todos, cada uno desde su ámbito. Me guardo algunas reflexiones de personas con mucha experiencia, que nos dieron su visión del éxito del fútbol español desde abajo hasta arriba", subrayó.

Además, anunció ese compromiso de hacer cada dos años un foro igual, "donde el fútbol español hable y nos marque la ruta de lo que debe ser". "Y es que el camino se hace escuchando a todos. En un año hemos hablado con todo el mundo que tiene algo que decir en el fútbol. Faltaba esta reunión. Vosotros sois quienes hacéis el trabajo diario de sol a sol. Aquí estáis los representantes elegidos por todos los territorios para llegar a Zaragoza, donde ha sido la primera cita. Estaremos juntos conviviendo y debatiendo, hablando de lo que nos preocupa", aseveró.

"Los patrocinadores que tiene la RFEF confían en la gestión y en los resultados de nuestras selecciones españolas de fútbol. Con esa proyección y la confianza que nos dan los patrocinadores, tendremos la mayor colaboración con todos. La visualización del fútbol español es clave para la mejora de nuestro fútbol a través de la venta de derechos, a través de la OTT que tendrá en breve la RFEF", afirmó Louzán.

Tomasa Hernández elogió "un horizonte que nos une a todos" como "proyecto de país que nos ilusiona y nos compromete". "Este Congreso se celebra con el Mundial 2030 en el horizonte. No es solo una oportunidad para el fútbol profesional, es una oportunidad para fortalecer e inspirar a miles de niños y niñas que verán en este acontecimiento un espejo donde mirarse. Por eso Aragón quiere ser sede", declaró.

"Queremos hacer un Mundial que deje huella. Este Congreso refleja lo mejor del fútbol español. Su diversidad y su capacidad de diálogo. Quiero agradecer a la RFEF su compromiso. El fútbol español sabe avanzar unido con responsabilidad y visión de futuro", apostilló Hernández.

También Natalia Chueca tomó la palabra: "Gracias al presidente y a la junta directiva de la RFEF y a la Federación Aragonesa por haber elegido Zaragoza para acoger este foro, que tiene una especial relevancia para todo el fútbol español. Compartir experiencias, aprender unos de otros desde la profesionalidad es la forma de mejorar y seguir ocupando los mejores puestos en el fútbol mundial. Enhorabuena por el nivel que tenemos en el fútbol español. Sois vosotros, todos, los que conseguís que el nombre de España esté en las primeras posiciones del mundo".

En este sentido, la alcaldesa destacó "el trabajo" realizado. "Poder compartir y hablar unos con otros, llegar a consensos como ha puesto sobre la mesa el presidente Louzán, es muy importante. Si somos líderes en el ranking mundial, si el fútbol tiene tanta importancia en la sociedad, también es un motor económico. Que funcione bien el fútbol es necesario, pero hay que seguir trabajando para adaptarse a un mundo cambiante. Por eso es tan buena noticia que cada dos años se celebre este Foro para revisar lo que sea necesario", comentó Chueca.

"Enhorabuena por el trabajo y por las conclusiones que habéis alcanzado. Espero que sirvan para consolidar el liderazgo del fútbol español en el mundo", agregó antes de dirigirse a Louzán. "En el poco tiempo que lleva como presidente, ha demostrado su capacidad para hacer un gran trabajo y que la RFEF siga en el liderazgo mundial", zanjó.