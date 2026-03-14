María Martín-Granizo: "Estoy muy emocionada, me hace mucha ilusión quedarme con un diploma"

La esquiadora española María Martín-Granizo reconoció estar "muy emocionada" con la conquista este sábado del diploma en la prueba de eslalon para deportistas que compiten de pie de los Juegos Paralímpicos de Invierno que se están disputando en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia), mientras que Iraide Rodríguez y el dúo Alejandra Requesens y Victoria Ibáñez también acabó satisfecha de su participación.

"Estoy muy emocionada, me hace mucha ilusión quedarme con un diploma en mis primeros Juegos. Sabía que la medalla estaba más lejos, entonces con el diploma estoy más que orgullosa de mi participación aquí", señaló Martín-Granizo en declaraciones facilitadas por el Comité Paralímpico Español (CPE).

La leonesa apuntó que el haber venido a sus primeros Juegos con dos podios en la Copa del Mundo le hacía estar "bastante confiada para estas carreras". "Creo que el trabajo hecho por los técnicos y por mí estaba muy bien hecho, así que había que confiar, reconocer bien y bajar", advirtió.

"En el gigante se me quedó un poco sabor de boca así malo, pero de todos modos sí que estaba contenta con mi primera manga y lo que llevaba de segunda. Y ahora con esto ya puedo disfrutar y pasármelo muy bien lo que me queda porque creo que lo he hecho bastante bien y como todavía me queda tiempo por mejorar y años, pues a disfrutar de lo que he hecho", añadió Martín-Granizo.

La leonesa, que confesó que este sábado vivía "un día complicado personalmente", se mostró agradecida del apoyo recibido. "Estoy muy contenta de tener todo el apoyo de mi familia y también tengo un apoyo superbueno de todos mis compañeros y de mis técnicos así que muy contenta", sentenció, dejando claro que está "motivadísima" para los Juegos de 2030. "En esos espero ya medalla", avisó.

Por su parte, Iraide Rodríguez, novena en la categoría de deportistas que compiten sentadas, reconoció estar "contenta" con su resultado. "No me esperaba estar la novena, así que muy contenta. "Creo que he esquiado bien, sobre todo la parte que es más llana, luego el último muro sí que es verdad que me ha costado un poco más, pero estoy muy contenta igualmente", indicó.

La madrileña acabó "muy contenta" con sus primeros Juegos Paralímpicos con el debut que he hecho. "Este año no podía ni soñar con estar aquí y el haber venido y el haber terminado las dos carreras hace que esté más que contenta", admitió.

"Me he acordado de mi familia y de mi entrenadora Esther, que seguro que estará arriba medio histérica. La verdad es que estoy aquí gracias a ellos. De hecho, en la primera manga antes de salir le he dado un abrazo a mi entrenadora y le he dicho muchas gracias, Esther", remarcó Rodríguez.

Finalmente, Alejandra Requesens, duodécima en la categoría de deportistas con discapacidad visual y con Victoria Ibáñez como guía, admitió que "el día pintaba complicado", pero que había salido "todo bien". "El eslalon me gusta más y estaba más contenta, pero creo que he cometido errores en ambas bajadas", admitió.

La española tiene claro que han "disfrutado" de la experiencia y celebró el apoyo recibido en Cortina d'Ampezzo. "Tengo a todos mis amigos, a mi familia y a compañeros de trabajo aquí y me sentido superarropada", aseguró.

"No sé si a nivel de resultados, pero a nivel humano y a nivel de experiencia, a nivel todo, pues nos ha encantado. Obviamente me gustaría más dar mejores resultados, estar más preparadas, pero se ha hecho lo que se ha podido", sentenció Requesens.