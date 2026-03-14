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Las milicias progubernamentales Wazalendo destituyen a un alto cargo por anunciar una ofensiva contra Goma

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Las milicias progubernamentales congoleñas de los Wazalendo han anunciado este sábado la destitución con efecto inmediato de su "presidente del Consejo de Administración", Willy Mishiki, por anunciar por su cuenta y riesgo el principio de una operación para retomar la ciudad de Goma, la capital de Kivu Norte, ahora mismo en manos de las milicias del Movimiento 23 de Marzo (M23).

En un comunicado recogido por los medios congoleños, Mishiki es acusado de hacer unas "incendiarias declaraciones, contrarias a las directrices de la organización" en sus comentarios emitidos el pasado miércoles por la cadena francesa TV5 Monde Afrique sobre la evolución del largo conflicto en el este del país, que enfrenta al Ejército y a los wazalendos contra el M23 en medio de una catástrofe humanitaria.

Para terminar de agravar la situación, un ataque con dron ocurrido esta semana contra la ciudad se saldó con tres muertos, entre ellos una trabajadora de UNICEF. El presidente congoleño, Félix Tshisekedi, ha prometido una investigación completa del incidente mientras que el M23 responsabiliza precisamente a los wazalendos del ataque.

El M23, que se hizo con el control de Goma en enero de 2025 en el marco de una ofensiva en el este de RDC, acusó el 25 de febrero al Ejército de lanzar una "ofensiva a gran escala" en la zona, incluidos ataques contra "zonas densamente pobladas", a pesar del alto el fuego en vigor para intentar contener el conflicto.

En sus comentarios a la cadena francesa, Mishiki aseguró que los wazalendos se estaban organizando desde el Parque Nacional Virunga para retomar la ciudad de Goma" y que habían avanzado posiciones hasta la localidad de Ngiragongo, a pocos kilómetros de la capital de Kivu Norte. Mishiki llegó incluso a confirmar bombardeos contra "instalaciones militares" bajo control del M23.

Según los wazalendos, "estas declaraciones se consideran inexactas y susceptibles de dañar la credibilidad de su lucha" y, por lo tanto, "Willy Mishiki ya no puede comprometer a la coalición, ni interna ni externamente, por lo que se ha designado como sustituto provisional a Jacques Katulanya" al frente del mencionado consejo.

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