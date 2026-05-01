Agencias

Muere en combate en el sur de Líbano un sargento israelí y otro soldado resulta herido

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El Ejército de Israel ha anunciado este jueves la muerte "en combate" de uno de sus soldados en el sur de Líbano, donde otro militar israelí ha resultado "moderadamente herido", en el marco de la ofensiva oficialmente dirigida contra el partido-milicia chií libanés en la que Israel ha invadido el sur de su vecino septentrional y continúa lanzando ataques.

"El sargento Liem Ben Hamo, de 19 años, originario de Herzliya, soldado del 13.º Batallón de la Brigada Golani, ha fallecido en combate en el sur del Líbano", ha afirmado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

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Asimismo, el Ejército ha indicado en redes que "otro soldado de las FDI ha resultado moderadamente herido", por lo que "ha sido trasladado al hospital para recibir tratamiento médico", si bien el portavoz militar no ha precisado la identidad de este militar.

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