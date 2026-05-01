#1 en América Latina, #16 en el mundo: Global Executive MBA de EGADE y W. P. Carey consolida su liderazgo global en QS Ranking 2026

PR Newswire

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MONTERREY, México, 30 de abril de 2026

· El programa de doble grado para líderes C-suite mantiene por tercer año consecutivo su liderazgo regional y escala al #3 del mundo por el perfil ejecutivo de sus estudiantes.

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MONTERREY, México, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Por tercer año consecutivo, el GlobalExecutive MBA (EMBA) con doble titulación de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y la W. P. Carey School of Business de Arizona State University mantuvo su posición como el #1 en América Latina y se ubicó en el #16 a nivel global en el ranking Executive MBA: Joint Programs 2026 de Quacquarelli Symonds (QS), que reconoce a los mejores programas conjuntos de MBA ejecutivo en el mundo.

Este año, el programa destacó en el indicador de Perfil ejecutivo, donde subió cuatro posiciones, colocándose en el #3 mundial. Este indicador refleja el nivel directivo del perfil de sus participantes, al evaluar variables como la amplitud y profundidad de la experiencia profesional, la responsabilidad en posiciones de liderazgo senior y la proporción de estudiantes con roles a nivel C-suite.

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Asimismo, obtuvo posiciones destacadas en Liderazgo de pensamiento (#14 mundial) y Reputación entre empleadores (#18 mundial), dentro de una metodología que también considera desarrollo de carrera y diversidad.

La nueva edición del ranking elaborado por QS evaluó 31 programas internacionales, frente a 27 en 2025, ofrecidos en alianza entre múltiples escuelas de negocios, consolidando el posicionamiento global del programa impartido conjuntamente por ambas instituciones.

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"Estos resultados confirman el liderazgo de nuestro Global Executive MBA en América Latina y el mundo, y reafirman el valor de una alianza entre dos escuelas de negocios líderes e innovadoras de América del Norte, que ha permitido construir en conjunto una experiencia académica de clase mundial para ejecutivos con perspectiva internacional e impacto duradero. Al mismo tiempo, el reconocimiento al perfil ejecutivo de nuestro alumnado refleja una comunidad de líderes que buscan anticiparse a los desafíos del entorno global, escalar su visión corporativa y acelerar la transformación de sus organizaciones con propósito e impacto", destacó Horacio Arredondo, decano de EGADE Business School.

El Global Executive MBA con doble titulación de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y la W. P. Carey School of Business de Arizona State University combina la experiencia académica y la visión de dos instituciones líderes en educación empresarial, en un posgrado ejecutivo de clase mundial enfocado en liderazgo consciente, innovación y toma de decisiones estratégicas.

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La permanencia del programa como líder en América Latina y el fortalecimiento de su posicionamiento global reflejan el compromiso de EGADE Business School con una educación ejecutiva de vanguardia, orientada al desarrollo de líderes capaces de transformar organizaciones y generar impacto en los negocios y la sociedad desde América Latina hacia el mundo.

El programa está dirigido a ejecutivos senior, CEOs, directores funcionales, socios de empresas familiares y emprendedores consolidados que enfrentan decisiones estratégicas de alto impacto. A través de su formato ejecutivo híbrido de 18 meses, ofrece mayor flexibilidad al combinar cursos en línea con sesiones presenciales mensuales en Ciudad de México y fines de semana inmersivos en Phoenix, Arizona, además de cuatro residencias internacionales en Washington, D.C. (EE. UU.), Londres (Reino Unido), Shanghái (China) y São Paulo (Brasil).

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Para consultar los resultados completos del ranking, visita: https://www.topuniversities.com/executive-mba-rankings/joint-programmes

Para conocer más información del Global Executive MBA, visita: https://egade.tec.mx/es/programas/global-executive-mba

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FUENTE EGADE Business School

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