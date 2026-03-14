Agencias

El líder opositor ugandés Bobi Wine anuncia su salida del país

Guardar

El líder opositor ugandés Robert Kyagulanyi Ssentamu, conocido como Bobi Wine, ha anunciado este sábado que salido de Uganda provisionalmente por compromisos internacionales tras haber pasado dos meses en la clandestinidad tras las polémicas elecciones del pasado 15 de enero.

"Hoy anuncio una breve salida del país para gestionar un trabajo importante. En las próximas semanas me reuniré con nuestros amigos y aliados de todo el mundo antes de regresar a Uganda para seguir en la lucha por la libertad y la democracia", ha explicado Wine en un menaje publicado en redes sociales.

"En los dos últimos meses el régimen me ha buscado por todas partes. Han asaltado casas de muchos compañeros y dirigentes, levantado controles de carreteras de vehículos y motocicletas y detenido y despedido a los policías asignados a mi campaña", ha resaltado Wine.

Asimismo recuerda que las fuerzas de seguridad han asaltado su aldea y han asediado su domicilio. "Bueno, no han podido encontrarme porque el pueblo de Uganda me ha dado cobijo, me ha protegido", según Wine, que ha denunciado además un asalto a la vivienda de su asistente personal y una agresión contra su esposa, Barbara Itungo Kyagulanyi.

El presidente Yoweri Museveni, de 81 años y en el cargo desde 1986, se presentó a los comicios como candidato del partido gubernamental, el Movimiento Nacional de Resistencia (NRM), y se hizo con cerca del 72% de las papeletas, según los datos de la comisión electoral del país africano, si bien Wine denunció fraude.

La campaña electoral estuvo además marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Meta prueba a añadir enlaces en los pies de foto de las publicaciones de Instagram para cuentas verificadas

Algunos usuarios suscritos a Meta Verified, como la creadora Andrea Valeria, han informado sobre la posibilidad de incluir vínculos al final de sus publicaciones, una función experimental sin detalles oficiales sobre su alcance ni fecha de implementación general

Meta prueba a añadir enlaces

Peramato propone una "ventanilla única" para la tramitación de las ayudas a huérfanos de violencia de género

Teresa Peramato, máxima representante del Ministerio Público, reclamó un sistema centralizado para gestionar apoyos destinados a menores afectados por crímenes machistas, advirtiendo sobre las dificultades actuales que enfrentan para acceder a beneficios educativos o económicos imprescindibles

Peramato propone una "ventanilla única"

Mueren tres personas en un ataque de las fuerzas rusas sobre un autobús en Járkov

Según las autoridades ucranianas, el impacto se produjo cerca de Nova Oleksandrivka, donde un vehículo fue alcanzado con misiles Iskander, causando varios heridos adicionales y dejando a las víctimas mortales, incluidos el conductor y pasajeros

Mueren tres personas en un

Phone (4a) y Headphone (a), disponibles desde este viernes en el mercado español

Las últimas novedades tecnológicas de Nothing llegan a España, con nuevos dispositivos que ofrecen colores llamativos, funciones avanzadas en fotografía, autonomía mejorada y sonido de alta resolución, según anunció la compañía este viernes en colaboración con grandes distribuidores locales

Phone (4a) y Headphone (a),

Muere una persona por una explosión en Teherán en medio de las masivas marchas por el Día de Jerusalén

Las autoridades iraníes responsabilizan a un ataque aéreo del fallecimiento de una mujer en el centro de la capital, mientras miles de personas participaron en una multitudinaria manifestación convocada en apoyo a Palestina y contra Israel y Estados Unidos

Muere una persona por una