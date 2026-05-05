Thelma Fardin agradece el apoyo recibido en el juicio por abuso sexual contra Juan Darthés

Buenos Aires, 5 may (EFE).- La actriz argentina Thelma Fardin agradeció este martes el apoyo recibido en el largo proceso judicial por abuso sexual contra el actor Juan Darthés, cuya condena fue ratificada por un tribunal de Brasil.

"Lo que me sale es agradecer porque, si yo gané, si ganamos todas, es gracias a un montón de gente que, de cerca o de lejos, me sostuvo", expresó Fardin a través de redes sociales.

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La actriz acompañó su mensaje con un video que sintetiza su lucha por conseguir justicia en un proceso que calificó como "eterno" y que abrió las puertas para que otras mujeres se animaran a denunciar casos de abuso.

Fuentes judiciales confirmaron este martes a EFE que la Sección Cuarta del Tribunal Regional Federal de la Tercera Región (TRF-3) de Brasil rechazó dos recursos presentados por la defensa del actor, de nacionalidad brasileña pero que hizo su carrera en Argentina.

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Con esa decisión, el tribunal confirmó el fallo dictado en junio de 2024 por otro juzgado que condenó a Darthés a seis años de prisión en régimen semiabierto, por el abuso sexual de la actriz argentina en 2009, cuando ésta tenía dieciséis años y ambos estaban de gira en Nicaragua.

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) celebró la decisión del tribunal al afirmar -en un comunicado- que "la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual" y que "reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género".

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"Después de años de lucha, esta resolución es un paso firme en la construcción de una justicia que escucha, que reconoce la violencia de género y que manda una señal potente para las niñas y mujeres de América Latina", destacó AI, que respaldó a la actriz argentina durante todo el litigio.

En 2018, con el acompañamiento del colectivo Actrices Argentinas, Fardin denunció a Darthés por haber abusado de ella en Nicaragua en 2009, cuando ella tenía dieciséis años y él 45, mientras promocionaban la serie infantil 'Patito feo'.

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En 2019, Nicaragua ordenó la captura internacional de Darthés, pero el actor ya se había mudado a Brasil, que no extradita a sus nacionales pero que sí permite abrir procesos judiciales contra ellos en su propio país.

Darthés fue absuelto en primera instancia en 2023 en el juicio que celebró la Justicia brasileña desde noviembre de 2021.

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Aquella decisión fue apelada por Fardin, quien en junio de 2024 logró un fallo condenatorio del actor.