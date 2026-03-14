Agencias

EEUU ordena la salida de Omán de sus empleados no esenciales y de sus familias

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El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado a última hora de este viernes que todos sus empleados no esenciales en Omán, así como sus familias, abandonen inmediatamente el país por la expansión de la guerra de Irán.

La orden publicada por la Embajada norteamericana ha sido emitida horas después de que dos ciudadanos extranjeros murieran en Omán por el impacto de un dron en la zona industrial de Al Auhi, en Sohar.

En total, tres personas han muerto y otras cinco han resultado heridas en Omán desde el comienzo de los contraataques iraníes por toda la región en represalia a la ofensiva conjunta de EEUU e Israel. Omán ha sido escenario de bombardeos a sus puertos de Duqm y Salala. Dos petroleros han sido alcanzados en las inmediaciones de sus costas.

Dada la situación, la Embajada de EEUU pide también a todos sus ciudadanos que "reconsideren" cualquier futuro desplazamiento a Omán "debido al riesgo de conflicto armado y terrorismo".

La actualización de las alertas de viaje de la Embajada incluye también la prohibición de desplazamiento a la frontera con Yemen "por motivos de conflicto armado".

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