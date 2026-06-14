Tana Rivera y Victoria Federica se reencuentran en Las Ventas para ver a Roca Rey

Desde que se hizo pública su historia de amor, Tana Rivera y Roca Rey se han convertido en inseparables y es que la pareja intenta disfrutar de su relación al máximo. En esta ocasión la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo ha regresado a la Plaza de toros de Las Ventas para disfrutar de una de las corridas más importantes de la temporada, la de la Beneficencia, de la mano de Talavante, Roca Rey y Víctor Hernández.

Feliz de poder acompañar a su pareja una tarde más y dejando de lado el tremendo susto que vivió en la plaza de toros de La Maestranza cuando Roca Rey sufrió una grave cogida que le llevó a la UCI, Tana llegaba al coso madrileño arropada por amigas y dispuesta a disfrutar de la tarde sin ningún contratiempo. En medio de una gran expectación, la joven volvía a hacer gala de la discrección que le caracteriza en cuanto a las relaciones personales se refiere y prefería no hacer ninguna declaración sobre cómo se encuentra en estos momentos de su vida.

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Al igual que la joven , también otros rostros conocidos de nuestro país disfrutaron de la tarde de toros como fue el caso de Froilán y su hermana Victoria Federica. Aunque en las últimas semanas los rumores sobre un posible distanciamiento entre la nieta del rey Juan Carlos y la nieta de la Duquesa de Alba no han dejado de sucederse, lo cierto es que entre ambas existe una estrecha amistad que les une desde la infancia y que les ha acompañado en algunos de los momentos más importantes de sus vidas.

Ya en el interior de la plaza, tanto Tana como Victoria intentaban protegerse de la fuerte lluvia que les sorprendió en la capital para disfrutar del espectáculo hasta el último momento. A pesar de encontrarse en puntos diferentes del tendido, ambas soportaron la lluvia de la mejor forma posible como muestra de apoyo a Roca Rey y el resto de toreros que se jugaron la vida una tarde más frente al toro.

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