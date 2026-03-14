Ascienden a 8.400 los españoles que han salido de países afectados por la guerra en Oriente Próximo

La cifra de españoles que ha salido de los países afectados por la guerra desatada en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán de hace dos semanas asciende ya a 8.400 personas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

En concreto, este sábado han salido cerca de 500 personas en cuatro vuelos comerciales que han partido de Emiratos Árabes Unidos y de otro con origen en Catar.

Además, desde este viernes una decena de nacionales han abandonado Kuwait por carretera con destino a Arabia Saudí, desde donde se espera que puedan volar a España, puesto que el aeropuerto de Kuwait está cerrado indefinidamente.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares recalcan que esta es ya "la mayor evacuación de la historia" a la que ha tenido que hacer frente. Para atender a los afectados, desde el inicio del conflicto Exteriores ha utilizado tres vuelos del Ejército y ha evacuado a afectados por vía terrestre a países seguros desde los que han ido pudiendo viajar a España.