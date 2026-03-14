Agencias

Ascienden a 8.400 los españoles que han salido de países afectados por la guerra en Oriente Próximo

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La cifra de españoles que ha salido de los países afectados por la guerra desatada en Oriente Próximo tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán de hace dos semanas asciende ya a 8.400 personas, según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.

En concreto, este sábado han salido cerca de 500 personas en cuatro vuelos comerciales que han partido de Emiratos Árabes Unidos y de otro con origen en Catar.

Además, desde este viernes una decena de nacionales han abandonado Kuwait por carretera con destino a Arabia Saudí, desde donde se espera que puedan volar a España, puesto que el aeropuerto de Kuwait está cerrado indefinidamente.

Desde el departamento que dirige José Manuel Albares recalcan que esta es ya "la mayor evacuación de la historia" a la que ha tenido que hacer frente. Para atender a los afectados, desde el inicio del conflicto Exteriores ha utilizado tres vuelos del Ejército y ha evacuado a afectados por vía terrestre a países seguros desde los que han ido pudiendo viajar a España.

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