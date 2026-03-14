Agencias

Albares condena los últimos ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha condenado los ataques rusos de la pasada noche contra objetivos civiles en suelo ucraniano.

"Condeno los nuevos ataques masivos de Rusia la pasada noche contra zonas residenciales e instalaciones energéticas en Ucrania. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano", ha publicado Albares en redes sociales.

"Nuestro apoyo a Ucrania es más necesario que nunca. Debemos mantener la unidad y firmeza frente al agresor", ha añadido el jefe de la diplomacia española.

Al menos cuatro personas han muerto y otras 22 han resultado heridas de diversa consideración por el impacto de varios proyectiles rusos contra la región de Kiev, una de las cinco alcanzadas por una ola de casi 500 proyectiles disparados por Rusia durante esta pasada noche contra territorio ucraniano.

En total, y según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Rusia ha disparado esta noche 430 drones y casi 70 misiles, la gran parte de ellos neutralizados por la defensa aérea ucraniana, contra las regiones de Kiev, Sumi, Járkov, Dnipro y Mikolaiv.

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