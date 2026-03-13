Agencias

Suben a 15 los muertos por ataques israelíes contra el sur de Líbano

Una nueva oleada de ataques israelíes lanzados la noche de este jueves contra diversos puntos del sur de Líbano ha dejado un saldo de quince personas muertas, entre ellas cinco niños, y siete heridos, en el marco de los bombardeos israelíes contra posiciones que atribuye al partido-milicia chií libanés Hezbolá después de que el grupo, al calor del asesinato del líder supremo de Irán Alí Jamenei, se sumara a las represalias iniciadas por Teherán en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel.

Uno de los ataques ha tenido lugar en la localidad de Ain Ebel, al sur de Líbano, donde han perdido la vida tres personas, según ha informado el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Salud en comunicados recogidos por la agencia oficial libanesa NNA.

Mismo número de civiles han muerto por cuenta de otro ataque aéreo israelí perpetrado en Barich, en el distrito de Tiro, también al sur del país, de acuerdo con la información dada a conocer por las mismas fuentes.

A su vez, nueve personas han fallecido, entre ellas cinco menores de edad, y siete han resultado heridas en otro ataque contra la localidad de Arki, a 15 kilómetros de Sidón -- la tercera mayor ciudad de Líbano--.

Cabe recordar que en la tarde de este jueves, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha amenazado con una ofensiva militar terrestre sobre Líbano, en caso de que el Gobierno de Nawaf Salam "continúe permitiendo que Hezbolá actúe en violación de su compromiso de desarmarlo".

"Ustedes se comprometieron, así que tomen su destino en sus propias manos. Ha llegado el momento de que lo hagan", ha espetado Netanyahu añadiendo que "si no lo hacen" lo hará Israel "sobre el terreno" o "fuera del terreno" en aras de cobrarle "un precio muy alto" a Hezbolá.

