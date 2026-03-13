Sol Daurella eleva casi un 3% su remuneración como presidenta de Coca-Cola Europacific Partners en 2025

La española Sol Daurella percibió una remuneración de 650.000 libras (751.753 euros) en el conjunto de 2025 por sus labores como presidenta de Coca-Cola Europacific Partners, un 3% más que la registrada en 2024, según se desprende del informe de retribuciones del consejo de administración que ha publicado este viernes la empresa.

De su lado, el consejero delegado del embotellador, Damian Gammell, recibió una remuneración de 9,85 millones de libras (11,39 millones de euros), un 29% menos respecto a los 13,9 millones de libras (más de 16 millones de euros).

El primer ejecutivo de la compañía elevó un 2% su salario base, hasta los 1,29 millones de libras, frente a los 1,266 millones de libras (1,5 millones de euros) del ejercicio precedente.

Por su parte, el español Manuel Arroyo, actual vicepresidente ejecutivo y director general de marketing del grupo Coca-Cola, percibió una remuneración de 129.000 libras (149.194 euros), lo que supone un 6,6% más por su cargo de consejero en Coca-Cola Europacific Partners.

Coca-Cola Europacific Partners cerró 2025 con un beneficio neto de 1.979 millones de euros en 2025, lo que supone un aumento del 37% respecto a un año antes.

En términos comparables, el beneficio neto de la compañía aumentó un 3,6% en 2025, hasta los 1.916 millones de euros, al tiempo que los ingresos contables ascendieron en términos comparables a 20.901 millones de euros, un 2,27% más que en 2024.