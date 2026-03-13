Agencias

Mañueco pone como condición para negociar con Martínez (PSOE) que diga que "Sánchez no merece gobernar"

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido este viernes al candidato a las elecciones autonómicas por el PSOE, Carlos Martínez, que le diga públicamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no merece gobernar" como premisa para sentarse a negociar tras las elecciones de Castilla y León del 15M.

Así lo ha sostenido en una entrevista en 'Herrera en Cope', recogida por Europa Press, en la que ha insistido en que si Martínez no reconoce que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es quien merece gobernar España, será un "ejemplo más de sanchismo en Castilla y León".

"Lo representa Óscar Puente, el sanchismo de Castilla y León no es de fiar", ha espetado Mañueco respecto la confianza que le transmiten los representantes socialistas de su comunidad autónoma.

"Que Martínez le diga públicamente a Sánchez que perdiste las elecciones, tú no eres la lista más votada, tú no mereces gobernar. Quien merece gobernar es Alberto Núñez Feijóo y cuando diga eso públicamente, cuando se lo diga hoy, esta tarde a la cara, podremos hablar", ha reclamado.

Dicho esto, el presidente autonómico ha insistido en que "cada voto que no sea al PP el próximo domingo, será un éxito para Sánchez" al ser preguntado por las posibles coaliciones que puedan surgir tras los comicios autonómicos. Sobre ello, también ha respondido que cualquier pacto que haga a partir del 15M deberá mantenerse a lo largo de toda la legislatura, al contrario de lo que ha ocurrido en el presente ciclo electoral.

Al hilo, ha cargado contra Vox, asegurando que "engañaron a los agricultores" al decir que se oponían a Mercosur al tiempo que "allí estaba el comisario de Orbán y el comisario de Meloni" respaldando el trato comercial. "Es decir, los socios de Vox también apoyaron el acuerdo", ha afeado a la formación de Santiago Abascal.

Asimismo, el 'popular' ha defendido el decálogo que publicó 'Génova' como guía para sus representantes regionales y sus negociaciones de investidura. "Para negociar con un partido como Vox, que es tan jerárquico y tan centralizado, necesitamos un documento marco para que la gente sepa cuales son nuestras reglas del juego", ha deslizado.

