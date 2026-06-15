Agencias

Meloni dice que es necesario que cesen las hostilidades también en el Líbano

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Roma, 15 jun (EFE).- La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, indicó este lunes que "es necesario que cesen las hostilidades también en el Líbano", tras expresar junto con Francia, Alemania y Reino Unido su profundo agradecimiento por el acuerdo firmado por Estados Unidos e Irán en las últimas horas.

"Nuestro más sincero agradecimiento a todos los mediadores, y en especial a Catar y Pakistán, quienes hicieron posible este acuerdo. Esta es una oportunidad para la paz que debemos aprovechar: Italia, como en el pasado, está dispuesta a apoyar el proceso diplomático hacia un acuerdo integral", agregó Meloni en un comunicado.

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La mandataria italiana agregó que "los principios son claros: Irán no puede adquirir armas nucleares y debe garantizarse la libertad de navegación".

"Estamos dispuestos, junto con otros socios y con la debida autorización parlamentaria, a contribuir a una presencia naval internacional que apoye la plena reapertura del Estrecho de Ormuz", subrayó.

Además indicó que "es necesario que cesen las hostilidades también en el Líbano, donde Italia seguirá trabajando para apoyar la soberanía libanesa".

En un comunicado durante la noche, Berlín, París, Londres y Roma expresaron que es "vital que las negociaciones detalladas concluyan y que este acuerdo se implemente de forma rápida e integral. Estamos dispuestos a apoyar este esfuerzo", señalaron.

La declaración conjunta llegó a pocas horas de que dé comienzo en Évian (Francia) una cumbre del G7 en la que el conflicto en Oriente Medio es uno de los temas destacados de la agenda. EFE

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Lunes, 15 de junio de 2026 (07.00 GMT)

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