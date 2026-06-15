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Merz dice acuerdo entre EEUU e Irán debe garantizar desbloqueo de Ormuz y negociaciones

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Berlín, 15 jun (EFE).- El Gobierno alemán celebró este lunes el acuerdo marco entre Estados Unidos e Irán para poner fin a las hostilidades que, agregó, debería garantizar el desbloqueo del estrecho de Ormuz y dar paso a nuevas negociaciones en torno al programa nuclear iraní.

En un comunicado, el canciller alemán, Friedrich Merz, agregó que su Gobierno felicita al presidente estadounidense, Donald Trump, y a la parte iraní por este "avance diplomático" y agradece a todos los socios que han contribuido a que esto sea posible, al tiempo que expresó su convicción de que "el acuerdo puede allanar el camino hacia la recuperación de la economía mundial y la estabilización de la región".

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"Ahora se trata de aplicar con determinación lo acordado", afirmó, y subrayó la necesidad de que el estrecho de Ormuz quede abierto de forma permanente y sin restricciones a la libre navegación.

Además, añadió que nuevas negociaciones en las próximas semanas deben garantizar que Irán pone fin de forma verificable a su programa nuclear militar y resaltó que no debe haber más ataques contra Israel y otros vecinos de la región.

"El Gobierno continúa apoyando y promoviendo todos los esfuerzos diplomáticos pertinentes. Para ello, mantiene un estrecho diálogo con Estados Unidos, los socios europeos y los Estados de la región", concluye el comunicado. EFE

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