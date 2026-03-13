La UE critica que Trump levante las sanciones al petróleo ruso: "Afecta a la seguridad europea"

El Kremlin sumó ingresos cercanos a los 150 millones de dólares diarios por ventas de petróleo desde el inicio del conflicto en Oriente Próximo, una situación que, según la Comisión Europea, acentúa la urgencia de sostener la presión económica sobre Rusia. De acuerdo con la información difundida por el medio, el Ejecutivo comunitario argumenta que la coyuntura actual facilita la financiación de la ofensiva militar rusa en Ucrania y puede desestabilizar tanto al bloque europeo como a su entorno.

Tal como publicó el medio, António Costa, presidente del Consejo Europeo, manifestó preocupación tras la decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso. Costa precisó que la medida “impacta en la seguridad europea”, ya que considera que suavizar las restricciones económicas contra Rusia podría reducir la presión internacional sobre el Kremlin. También remarcó la importancia de no debilitar las sanciones, afirmando que mantener —e incluso aumentar— esas restricciones económicas resulta “decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera”.

El medio consignó que Costa utilizó sus redes sociales para advertir que cualquier flexibilización en las medidas restrictivas permitiría a Rusia disponer de mayores recursos financieros e incrementar su capacidad para proseguir con la ofensiva militar en Ucrania. Además, el presidente del Consejo Europeo reiteró su postura de que las sanciones siguen constituyendo una de las principales herramientas de negociación internacional dirigidas a forzar al gobierno ruso a buscar una resolución al conflicto.

Por su parte, la Comisión Europea defendió la continuidad de la presión económica y subrayó la relevancia de las sanciones energéticas como mecanismo fundamental para limitar los ingresos que el gobierno de Moscú obtiene por la exportación de crudo. La portavoz comunitaria Siobhan McGarry, citada en la rueda de prensa diaria celebrada en Bruselas, señaló que tanto el tope al precio del petróleo como el conjunto de sanciones impuestas a Rusia conservan su efectividad y siguen vigentes, incluso ante el reciente contexto volátil en los mercados energéticos internacionales.

Según detalló el Ejecutivo comunitario al medio, el tope al precio del petróleo permitió disminuir los ingresos obtenidos por el Kremlin vía exportaciones, al tiempo que logró evitar que se desencadenaran distorsiones significativas en la estabilidad de los mercados energéticos globales. No obstante, puntualizó que los volúmenes de exportación rusos no se han reducido de manera sustancial pese a la merma en los beneficios económicos.

El medio recordó las declaraciones emitidas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien advirtió que “no es el momento de relajar las sanciones contra Rusia”, en clara referencia al papel crucial de estas medidas en el contexto de la guerra en Ucrania. La funcionaria comunitaria enfatizó la conveniencia de sostener las presiones económicas para impedir un fortalecimiento de la capacidad financiera del Kremlin.

El Ejecutivo europeo advirtió que las circunstancias actuales del mercado favorecen a Moscú, generando recursos adicionales mediante la venta de petróleo y, en consecuencia, aumentando la capacidad de financiar operaciones militares. Reportó el medio que, en opinión de las instituciones europeas, la integración de esta variable en el análisis de seguridad del continente resulta esencial ante el actual contexto geopolítico.

En ese sentido, diversas voces dentro de la Unión Europea consideran que relajar las sanciones en un momento en el que Rusia continúa su ofensiva en territorio ucraniano supondría disminuir la presión internacional y ofrecer margen de maniobra al Kremlin. El medio indicó que la UE prioriza mantener un enfoque coordinado en materia de sanciones, argumentando que cualquier decisión unilateral de terceros países puede afectar la seguridad, la estabilidad y la capacidad de defensa de Europa en su conjunto.

Diferentes líderes del bloque han defendido la prolongación de las restricciones sobre las exportaciones energéticas rusas, ya que estiman que atenuarlas podría debilitar el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora, incrementar el flujo de ingresos hacia Rusia y dificultar los esfuerzos internacionales orientados a promover una resolución del conflicto. Según publicó el medio, las instituciones europeas continúan subrayando la relevancia de sostener la presión económica como elemento indispensable en la estrategia de contención de la crisis en Ucrania.