La OTAN intercepta un tercer misil lanzado desde Irán en espacio aéreo de Turquía

El Ministerio de Defensa de Turquía ha informado este viernes de que sistemas de defensa antiaérea de la OTAN han interceptado un tercer misil balístico lanzado desde Irán en el espacio aéreo turco, un nuevo incidente de este tipo que se produce a medida que avanza la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní.

"Los sistemas de defensa antiaérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental han neutralizado un misil balístico. Se están adoptando todas las medidas necesarias, sin dudar, contra esta amenaza registrada contra el espacio aéreo y el territorio turcos", ha indicado el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Así, ha explicado que ya se están realizando las consultas pertinentes con Irán para "aclarar todos los aspectos de este incidente". "Se están supervisando todos los acontecimientos en la región, anteponiendo la seguridad nacional", ha aclarado.

Se trata del tercer misil de este tipo lanzado por Irán hacia territorio turco en tan solo diez días. Los otros dos proyectiles también fueron interceptados por los sistemas de la OTAN, si bien los restos se precipitaron sobre las provincias de Hatay y Gaziantep.

