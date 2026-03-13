Agencias

George Russell lidera el dominio de Mercedes para hacerse con la 'pole' en la Sprint de China

El piloto inglés de Fórmula 1 George Russell (Mercedes) se hizo con la 'pole position' del Sprint del Gran Premio de China, segunda prueba del Mundial, por delante de su compañero, el italiano Kimi Antonelli, y con el inglés Lando Norris (McLaren) cerrando el 'top 3', mientras que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin) fueron decimoséptimo y decimonoveno, respectivamente.

Como ocurrió en Australia, Mercedes fue muy superior este viernes y Russell confirmó que siguen un paso por delante, adjudicándose la primera posición en la salida de la Sprint con un tiempo de 1:31.520. Solo su compañero, Antonelli, estuvo cerca, a menos de tres décimas (1:31.809).

Otras de las lecturas de esta primera jornada en Shanghái es que McLaren está más fuerte que hace una semana, y Norris, el vigente campeón, firmó un 1:32.141 para hacer el tercer mejor crono. Y es que hasta el 'top 6' los 'papaya' y los Ferrari se mezclaron. El inglés superó a su compatriota Lewis Hamilton, cuarto a seis décimas, y el australiano Oscar Piastri (McLaren), quinto, al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), sexto ya a un segundo de Russell.

Por detrás, el mejor fue el francés Pierre Gasly (Alpine), séptimo, por delante de unos Red Bull desconocidos y lejos. Max Verstappen solo pudo firmar el octavo mejor tiempo (1:33.254), mientras que su compañero, Isack Hadjar, cerró el 'top 10' con Oliver Bearman (Haas) entre los pilotos de la escudería de la marca de bebidas energéticas.

Las dificultades y el drama de Aston Martin continuaron, con Fernando Alonso y Lance Stroll en los puestos 19 y 20 de la calificación, por delante de Valtteri Bottas (Cadillac). Su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez, cerrará la parrilla en el Sprint, al no poder participar por un problema en su monoplaza. Carlos Sainz, que como el asturiano batió cómodo a su compañero de equipo, también se quedó en la Q1 y saldrá decimoséptimo.

