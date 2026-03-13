Agencias

'Entre tierras' estrena en Málaga su segunda temporada, que habla de "las mujeres del mundo rural" y "la España vaciada"

Guardar

En el marco de la 29.ª edición del Festival de Málaga, Atresmedia ha presentado la segunda temporada de 'Entre tierras', que estará disponible este domingo 15 de marzo en atresplayer antes de llegar a Antena 3. La entrega, de nuevo protagonizada por Megan Montaner en el papel de María, se ambientará dos décadas después de los sucesos de la primera temporada y explorará "la España vaciada" de la década de los 80.

"Nos encontramos a una María sin Manuel, con dos hijos adolescentes, donde ella seguirá luchando por las tierras de los Cervantes", señala Montse García, directora de ficción Atresmedia en una rueda de prensa en la que estuvo presente Europa Press. "También una María que se tiene que sumar a los tiempos, porque en esta época también había muchos que se iban a la ciudad", añade García, remarcando, ante todo, que el personaje de Montaner sigue siendo "una heroína".

Por su parte, la protagonista de la ficción se declara ilusionada de "volver con esta familia", indicando además que lo hace "de un modo mucho más ligero", ya que durante el rodaje de la primera temporada estaba embarazada. "Creo que esta segunda temporada se abren un montón de traumas, de conflictos", adelanta la actriz, haciéndose eco de las palabras de Luis Santamaría, director de ficción de Boomerang TV, que promete una serie "más ambiciosa" y "más coral".

Entre las nuevas incorporaciones al reparto en esta segunda temporada se encuentra Silvia Abascal, que celebra el trasfondo rural de 'Entre tierras'. "En un momento de tanta serie tecnológica, moderna... Yo agradezco mucho lo rural, el campo, la tierra y encima llevado por mujeres", revela la intérprete, indicando cómo, en los nuevos episodios, María se encuentra "sola a cargo, con las tierras".

UNA TEMPORADA SOBRE LA ESPAÑA VACIADA

Itziar Miranda, que también se une al elenco en la nueva entrega, coincide con su compañera y, al haberse "criado en un pueblo de Huesca" encuentra además en la serie "que también habla de la España vaciada". Para la actriz, "es bonito recordar qué pasó, cómo pasó", sobre todo teniendo en cuenta las "ganas que tiene ahora también mucha gente de volver al mundo rural".

https://youtu.be/5nxakgZTG2I?si=BSj7ASFTBHqAxHaa

La primera temporada de 'Entre tierras' fue la serie de televisión más vista de 2024, contando además con cierto éxito a nivel internacional. Montaner encabeza el elenco de la ficción, que cuenta en su segunda temporada con las ya mencionadas Miranda y Abascal, además de con Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani o Carlos Sholz, entre otros.

La entrega, formada por 10 capítulos de 50 minutos de duración, es una producción de Atresmedia en colaboración con Boomerang TV. García y Santamaría son los productores ejecutivos y Humberto Miró, Salvador García Ruiz y David Montoya ejercen de directores.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Israel ensalza los "impresionantes éxitos" de la ofensiva y afirma que la cúpula iraní "huye como ratas"

El ministro de Defensa israelí elogió los resultados obtenidos en la operación militar coordinada con Estados Unidos contra objetivos iraníes, asegurando que altos funcionarios de Teherán han abandonado sus posiciones y acusó al régimen de ocultar la magnitud de las bajas

Israel ensalza los "impresionantes éxitos"

Alemania sólo permitirá aumentar los precios en las gasolineras una vez al día

La ministra de Economía y Energía anunció restricciones para responder al incremento del valor del combustible provocado por la crisis en Oriente Medio, asegurando que el Ejecutivo estudia acelerar reformas legales y fortalecer controles para evitar abusos empresariales

Infobae

El Gobierno de Sudán pide a EEUU que declare como "terrorista" a las RSF además de a Hermanos Musulmanes

Sudán exhorta a Washington a extender la calificación de terrorismo a Fuerzas de Apoyo Rápido tras incluir a Hermanos Musulmanes, subrayando crímenes comprobados, mientras Arabia Saudí expresa respaldo a las recientes medidas adoptadas por Estados Unidos en la región

El Gobierno de Sudán pide

La oposición de Venezuela alerta sobre "acuerdos opacos" para elegir al fiscal y defensor

La principal coalición contraria al gobierno denuncia maniobras del oficialismo para designar autoridades clave en organismos judiciales, cuestionando la falta de transparencia y exigiendo autonomía institucional como base para recuperar la confianza pública y avanzar hacia la democracia

Infobae

Hungría envía una delegación a Ucrania para negociar la reapertura de oleoducto Druzhba

En medio de la escalada de tensiones entre Budapest y Kiev por la guerra, funcionarios húngaros viajan a la capital ucraniana con el objetivo de alcanzar un entendimiento respaldados por la participación de la Comisión Europea y del sector energético local

Hungría envía una delegación a