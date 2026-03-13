El Rey Felipe VI presidirá el día 19 la investidura de Sergio Marttarella como Honoris Causa por la USAL

La defensa de la cultura como cimiento de la democracia y la educación como principal instrumento frente a la desigualdad forman parte del pensamiento recurrente de Sergio Mattarella, presidente de la República Italiana, quien ha señalado en varias ocasiones que “la cultura es el cemento de las democracias y la educación es el arma más poderosa contra la indiferencia, la desigualdad y la intolerancia”. Estas ideas, según detalló la Universidad de Salamanca (USAL), justifican la concesión del doctorado Honoris Causa a Mattarella, cuya investidura tendrá lugar el jueves, 19 de marzo, en el Paraninfo de las Escuelas Mayores, con la presencia del Rey Felipe VI, según informó la USAL.

De acuerdo con la información difundida por la propia universidad, la candidatura de Sergio Mattarella (Palermo, 1941) fue aprobada por el Claustro de Doctores en enero, tras un proceso en el que se evaluó durante un tiempo prolongado el perfil y las contribuciones del mandatario italiano. El reconocimiento se da en el marco del compromiso común de la USAL y de Mattarella hacia la cultura, el humanismo y una visión compartida de Europa, según reportó la institución académica.

El acto estará presidido por el Rey Felipe VI, quien encabezará esta ceremonia considerada de máxima relevancia en la agenda universitaria y que resalta la relevancia internacional del homenajeado. Tal como publicó la Universidad de Salamanca, la distinción Honoris Causa representa el más alto reconocimiento académico que otorga la institución y recae en personalidades de considerable prestigio en los campos científico, cultural, profesional o personal.

El evento académico se celebrará en el histórico Paraninfo de las Escuelas Mayores, espacio tradicionalmente reservado para las grandes ceremonias de la universidad. Según indicó la USAL, la propuesta de Mattarella se fundamenta en, además de su talla política, su defensa activa del humanismo y del papel central de la cultura y la educación como pilares democráticos.

La Universidad de Salamanca subrayó que el liderazgo y la voz de Mattarella han coincidido en muchos aspectos con los valores que promueve el centro salmantino, al destacar de manera reiterada su convicción de que solo a través del fomento de la cultura y la ampliación del acceso a la educación se pueden enfrentar fenómenos sociales como la intolerancia y la discriminación. El medio universitario recordó que esta visión se alinea con las tradicionales líneas de actuación de la USAL, entre las que figuran la promoción de la diversidad cultural y el diálogo entre naciones.

La elección de Mattarella como receptor del Honoris Causa viene marcada, según fuentes de la Universidad de Salamanca, por un proceso de estudio y valoración detenido, en el que se ponderaron tanto sus logros institucionales como su capacidad para representar el ideario europeo de integración y cooperación internacional. Este enfoque ha sido reafirmado por la propia universidad, que considera la distinción un reconocimiento no solo a la figura política sino también al compromiso intelectual del presidente italiano.

La ceremonia prevista para el 19 de marzo contará con la intervención de autoridades académicas y asistentes de alto perfil institucional, señaló la USAL. Para el acto, se esperan discursos centrados en los desafíos actuales de las democracias europeas y en la importancia estratégica de la educación y la cultura en su consolidación y desarrollo. Según consignó la universidad, la distinción Honoris Causa confirma el papel de la Universidad de Salamanca como referente en el diálogo cultural e intelectual entre España, Italia y la esfera europea.

La universidad resaltó además que este tipo de nombramientos pone en valor los lazos entre países con raíces culturales compartidas y propicia la reflexión conjunta sobre los retos de las sociedades contemporáneas. Mattarella, quien ha sostenido en foros internacionales la necesidad de reforzar la cohesión social mediante la promoción de la cultura y la educación inclusiva, se incorpora así al grupo de personalidades distinguidas por el Estudio salmantino, cuyo historial incluye a destacados científicos, escritores y jefes de Estado.

Tal como detalló la USAL, el nombramiento de Mattarella expande la proyección internacional de la institución, que celebra la coincidencia de valores y proyectos en torno a la defensa del humanismo y la cooperación europea. De acuerdo con la universidad, la ceremonia aspira a reforzar la visibilidad de la acción académica en favor de la democracia cultural y la educación igualitaria, dentro y fuera del continente.