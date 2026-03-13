El MICFootball bate récord con 464 equipos y más de 8.500 jugadores en la Costa Brava

El torneo contará con la posibilidad de que los encuentros sean seguidos a través de su propia plataforma de retransmisión, MIC TV, la cual emitirá en directo más de 400 partidos utilizando cámaras inteligentes situadas en diferentes campos, lo que amplía significativamente el alcance del evento tanto para los aficionados locales como internacionales. La Mediterranean International Cup (MICFootball), que se desarrollará del 31 de marzo al 5 de abril en la Costa Brava, congregará a más de 8.500 jugadores de entre 12 y 19 años originarios de cerca de 40 países, distribuidos en 464 equipos, para disputar un total de 1.143 partidos en nueve categorías, entre las que se incluye una específicamente femenina. Así lo informó el medio original, que detalló que la competición se celebrará en 45 municipios de las comarcas de Girona, abarcando una sesentena de estadios repartidos en la región.

La 24ª edición del MICFootball prevé batir nuevos récords de participación, con una convocatoria sin precedentes tanto de equipos como de futbolistas, tal como consignó la fuente. Entre los conjuntos inscritos figuran prominentes canteras de clubes españoles como el FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Girona FC y Real Betis Balompié. A la lista se suman representaciones internacionales de instituciones deportivas como Manchester United, Chelsea FC, AC Milan y Ajax de Ámsterdam, lo que realza la proyección global del torneo.

El viernes se realizó la presentación oficial de esta edición en el CosmoCaixa de Barcelona. Al evento asistieron Pau Cubarsí y Kika Nazareth, futbolistas del FC Barcelona, quienes ejercieron de padrinos del torneo. Cubarsí, quien vivió experiencias previas en ediciones anteriores jugando para el Barça en el MIC, resaltó: “Una semana fuera de casa con tus amigos y jugando a fútbol, que es lo que más nos gusta. Y sobre todo si puedes ganar, es algo increíble”. Además, recomendó a los jóvenes que participarán que “disfruten, porque es una experiencia que les acompañará toda la vida”. Nazareth, por su parte, hizo un llamado a los participantes a encarar el torneo con optimismo: “Para mí lo más importante es disfrutar, porque cuando no disfrutas del fútbol las cosas no salen bien. Así que que disfruten y sonrían”.

Según detalló el medio, el presidente del MICFootball, David Bellver, destacó la respuesta favorable de los clubes y delegaciones que año tras año deciden asistir a Girona: “Estamos muy satisfechos porque, desde siempre pero sobre todo en los últimos años, la respuesta que recibimos por parte de los equipos está siendo muy positiva. La gente tiene ganas de MIC, de venir a la demarcación de Girona para vivir experiencias y porque confía plenamente en lo que ofrecemos”.

La directora del torneo, Maite Colomer, puntualizó que el crecimiento sostenido del campeonato evidencia el interés internacional que genera el MICFootball. “El MIC continúa creciendo y nos anima a seguir ampliando la participación año tras año. Pero lo que realmente nos motiva es que jugadores, técnicos y familias vivan unos días únicos en los que puedan competir, aprender y convivir con futbolistas de todo el mundo”, señaló según publicó el medio.

El certamen, que supera por tercer año consecutivo la barrera de los 400 equipos inscritos, se desarrollará desde la categoría sub 12 hasta la sub 19, permitiendo la participación de futbolistas en diferentes etapas formativas dentro de nueve divisiones distintas. El torneo contempla una sección femenina, promoviendo la inclusión y la representación de las mujeres en el fútbol base internacional.

Los campos de juego se ubicarán en localidades de la provincia de Girona, dispersos por la Costa Brava, con sedes finales en Figueres y Palamós. La ceremonia inaugural está prevista en el estadio de Vilatenim, en Figueres, donde se concentrarán delegaciones y deportistas en el arranque oficial del campeonato.

La plataforma MIC TV permitirá a familiares y seguidores acceder a la transmisión en directo de cerca de un tercio de los partidos programados, utilizando tecnología de cámaras inteligentes en los campos principales. Esta iniciativa refuerza el carácter global del torneo y extiende la visibilidad de los jóvenes talentos a nivel mundial.

De acuerdo con la información difundida por el medio, el MICFootball se posiciona como uno de los eventos de fútbol base más destacados en el calendario deportivo internacional, reuniendo a futuras promesas y sirviendo de punto de encuentro para culturas futbolísticas diversas en un contexto de convivencia y competición.