Costa critica que Trump levante las sanciones al petróleo ruso: "Afecta a la seguridad europea"

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha advertido este viernes de que la decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es "muy preocupante" porque "impacta en la seguridad europea", al considerar que cualquier relajación de las medidas económicas contra Moscú puede reducir la presión internacional sobre el Kremlin.

"La decisión unilateral de Estados Unidos de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo ruso es muy preocupante, ya que afecta a la seguridad europea", ha señalado el mandatario portugués en un mensaje publicado en redes sociales.

Costa ha subrayado que mantener e incluso aumentar la presión económica sobre Rusia es "decisivo para que acepte una negociación seria hacia una paz justa y duradera", considerando que las sanciones siguen siendo una de las principales herramientas para forzar a Moscú a sentarse a negociar el fin de la guerra en Ucrania.

"Debilitar las sanciones aumenta los recursos de Rusia para continuar la guerra de agresión contra Ucrania", ha advertido el presidente del Consejo, quien ha alertado de que cualquier relajación de las medidas económicas contra el Kremlin puede reforzar su capacidad financiera para sostener la ofensiva militar.