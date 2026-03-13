Agencias

Arabia Saudí anuncia el derribo de un dron lanzado contra el barrio diplomático de Riad

Las autoridades de Arabia Saudí han anunciado este viernes el derribo de cerca de 30 drones durante las últimas horas, incluido uno dirigido contra el barrio de la capital, Riad, que acoge las principales embajadas, en el marco del conflicto desatado en Oriente Próximo a causa de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"Un dron enemigo fue derribado cuando intentaba acercarse al distrito de las embajadas", ha dicho un portavoz del Ministerio de Defensa saudí, que ha especificado que también ha habido interceptaciones en Al Jarj, la provincia Oriental y otras zonas del centro del país asiático, según un mensaje publicado por la cartera a través de sus redes sociales.

Las autoridades saudíes han asegurado haber derribado decenas de misiles y drones lanzados por Irán, que ha lanzado ataques contra Israel e intereses estadounidenses en Oriente Próximo, incluidas bases militares, en respuesta a la ofensiva lanzada el 28 de febrero por ambos países contra territorio iraní.

