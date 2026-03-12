Zelenski confirma haber recibido un paquete de interceptores alemanes para la defensa antiaérea de Ucrania

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania, agradeció el reciente envío de interceptores alemanes destinados a reforzar la defensa antiaérea del país, aunque reconoció que la cantidad suministrada es menor a la considerada como necesaria en el contexto bélico actual frente a Rusia. De acuerdo con declaraciones citadas por la agencia estatal ucraniana Ukrinform, Zelenski afirmó: "Queríamos que hubiera más. Bueno, resultó como resultó". El mandatario destacó que Berlín coordinó el suministro junto a otros socios europeos y remarcó la importancia de mantener el flujo de apoyo ante la persistente amenaza militar de Moscú y la tendencia a la reducción de la ayuda exterior.

Según reportó Ukrinform, este paquete de interceptores alemanes forma parte de un total de 35 proyectiles acordados durante la más reciente sesión del Grupo de Contacto sobre la Defensa de Ucrania, conocido también como Grupo Ramstein, que reúne a medio centenar de países desde su creación en 2023. El envío responde a una decisión colectiva tomada entre los aliados, en la que se determinó que Ucrania recibiría "aproximadamente" 35 interceptores PAC-3, destinados a ser utilizados con los sistemas estadounidenses de defensa antiaérea Patriot.

El medio Ukrinform detalló que Zelenski confirmó la llegada de la parte alemana del suministro al territorio ucraniano antes de su encuentro con Julia Klockner, presidenta del Parlamento alemán. El paquete negociado contemplaba la contribución de varios países, aunque hasta el momento solo se ha formalizado y confirmado la entrega por parte de Alemania. El jefe de Estado subrayó que, pese a la disposición de los aliados, el volumen de misiles PAC-3 no cubre todas las necesidades detectadas por el mando militar ucraniano.

En el marco de la reunión celebrada por el Grupo Ramstein, las naciones participantes reiteraron su voluntad de proporcionar apoyo continuo a Ucrania ante la invasión rusa. No obstante, el dirigente ucraniano expuso sus inquietudes respecto al sostenimiento del flujo de ayuda internacional, particularmente luego de que una ofensiva encabezada por Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero, captara la atención de los principales actores occidentales y reorientara parte de los recursos, según consignó Ukrinform.

Zelenski insistió en la urgencia de ampliar la asistencia militar en vista del prolongado conflicto, que suma ya cuatro años desde el inicio de la invasión rusa a gran escala. El presidente explicó que Ucrania afronta una disminución en el suministro de armas, hecho que atribuye a un desplazamiento de prioridades en la agenda internacional tras los recientes acontecimientos en Oriente Próximo. Ukrinform narró que, en este contexto, el mandatario redobló sus llamados a los gobiernos aliados para que eviten reducir la ayuda y garanticen la continuidad de los compromisos adquiridos en el seno del Grupo Ramstein.

El paquete entregado, conformado principalmente por interceptores PAC-3, refuerza el poder defensivo de los sistemas Patriot ya operativos en Ucrania. Estos sistemas han tenido un papel clave en la protección de infraestructuras críticas civiles y militares frente a los ataques aéreos y de misiles lanzados por las fuerzas rusas. Ukrinform describió que el envío alemán se inserta en una estrategia más amplia de asistencia coordinada, en la que la logística y la capacitación también figuran entre los ejes principales para fortalecer la defensa ucraniana.

El medio subrayó que el presidente ucraniano se entrevistó con la responsable del Bundestag, Julia Klockner, como parte de los esfuerzos diplomáticos para sensibilizar a los gobiernos europeos sobre la persistencia del peligro representado por Rusia, así como sobre la necesidad de un suministro sostenido y ampliado de material militar especializado. En palabras de Zelenski, la cooperación con Alemania y otros socios europeos resulta esencial para asegurar la resistencia de Ucrania ante la ofensiva rusa y mantener la estabilidad en la región.