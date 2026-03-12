Muere una adolescente en un ataque con drones de Rusia contra Chernígov, en Ucrania

Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias (SES) de Ucrania han prestado asistencia a seis personas tras el impacto de un dron ruso en un edificio residencial de la localidad de Koriukiv, en la provincia de Chernígov. Según reportó el SES en un comunicado citado por las redes oficiales, el ataque provocó la muerte de una joven de 13 años y lesiones a sus padres, quienes permanecen hospitalizados. El organismo también detalló que los equipos de emergencia extinguieron el incendio causado por el estallido del dron y continúan trabajando en la zona afectada.

De acuerdo con la información ofrecida por el SES, la víctima mortal era una adolescente nacida en 2010. Los padres de la menor sufrieron heridas durante el ataque y recibieron atención médica inmediata tras ser trasladados al hospital correspondiente. El SES destacó que, en medio de las operaciones de rescate y control de daños, psicólogos de la entidad brindaron apoyo emocional a varios de los afectados.

Según publicó el SES en sus redes oficiales y recogió el medio de comunicación que difundió la noticia, el dron se precipitó contra un edificio residencial, causando daños materiales y poniendo en riesgo la vida de sus habitantes. El incendio desencadenado por la explosión fue controlado por los servicios de emergencia, quienes también se encargaron de asegurar el área para evitar nuevas víctimas y permitir el acceso de los equipos médicos y de rescate.

En el marco de este ataque, la Fuerza Aérea de Ucrania comunicó que, en las últimas horas, el Ejército ruso lanzó un total de 94 drones contra distintas localidades del país. Según detalló la institución militar y transmitieron los medios de prensa, 77 de estos aparatos no tripulados fueron interceptados por las defensas ucranianas, mientras que al menos 16 lograron impactar en once ubicaciones distintas.

La Fuerza Aérea explicó, según difundió el medio original, que las operaciones de defensa continuaban en distintos puntos del país, ya que permanecían numerosos drones enemigos sobrevolando el espacio aéreo nacional. En el comunicado oficial, remarcaron que “el ataque continúa, dado que hay numerosos aparatos enemigos en el espacio aéreo”. Esta situación obligó a ampliar los despliegues de sistemas de defensa antiaérea y a mantener alerta a las fuerzas de emergencia.

El ataque registrado en Koriukiv se enmarca dentro de una oleada de agresiones que han afectado a diferentes provincias ucranianas. Las autoridades locales señalaron que la presencia activa de drones rusos representa una amenaza constante para la población civil, especialmente en áreas residenciales donde el riesgo de víctimas aumenta considerablemente.

Los daños ocasionados en el edificio residencial de Koriukiv se suman a los informes diarios de ataques con drones armados en diversas regiones de Ucrania. El SES precisó que, tras controlar el fuego, prosiguieron las tareas de revisión estructural y atención a las personas desplazadas y heridas por el impacto.

La ofensiva rusa con drones, según expusieron las fuentes oficiales y los servicios de emergencia consultados por los medios, no solo genera daños físicos directos sino que también tiene consecuencias psicológicas entre los habitantes afectados. Por este motivo, el SES enfatizó la relevancia del acompañamiento psicológico tras ataques de esta índole y movilizó a personal especializado para ayudar a las familias y vecinos de Koriukiv.

Las autoridades ucranianas reiteraron su llamado a la población para que permanezca atenta a las alertas oficiales y siga las indicaciones de seguridad mientras duren los ataques. El SES informó que los equipos de emergencia continuarán en la zona para atender cualquier eventualidad y colaborar en el proceso de recuperación del edificio y apoyo a las víctimas directas e indirectas del ataque.