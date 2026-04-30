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El PIB de México cae un 0,8% en el primer trimestre por el retroceso de todos los sectores económicos

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México registró un crecimiento negativo del PIB del 0,8% en el primer trimestre de 2026 consecuencia de un retroceso generalizado de todos los sectores económicos, según se desprende de la Estimación Oportuna del Producto Interno Bruto Trimestral (EOPIBT) divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Así, a inicios de año y con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB disminuyó un 0,8% en términos reales respecto del trimestre anterior, cuando avanzó un 0,9%. En comparativa interanual, el PIB fue un 0,2% superior.

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A nivel trimestral, el sector primario vio reducida su actividad en un 1,4%, seguido la industria, con una merma del 1,1%, y de los servicios, con una caída del 0,6%.

En términos anuales, los niveles de actividad de la agricultura, pesca y ganadería bajaron un 0,1%, aunque las manufacturas se dejaron un 1,1%. Los servicios se desmarcaron de esta tendencia al crecer un 0,9%.

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