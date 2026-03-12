Agencias

Muere un civil ruso tras el ataque de un dron FPV ucraniano en Bélgorod

Guardar

Moscú, 12 mar (EFE).- Un civil ruso murió hoy en la región fronteriza de Bélgorod tras el impacto de un dron FPV ucraniano contra el automóvil en el que se encontraba, según informó hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov.

"A consecuencia de un nuevo ataque del Ejército ucraniano murió un civil. En las cercanías de la localidad de Bessónovka del distrito Belgorodski, un dron FPV atacó un automóvil. El conductor murió en el lugar de los hechos a consecuencia de las heridas recibidas", escribió Gladkov en Telegram.

El gobernador expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima.

La región rusa de Bélgorod, una de las más afectadas por la guerra, ha sido objeto en los últimos días de intensos ataques ucranianos, con todo tipo de drones y misiles.

El pasado fin de semana la región fue víctima de ataques con un total de 27 misiles y fuego de mortero, además de 116 drones, de los cuales 69 fueron abatidos.

A consecuencia de estos ataques se produjeron severos daños a la infraestructura energética.

"Como resultado, se registraron cortes en el suministro de electricidad, agua y calefacción", informó Gladkov en Telegram.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los restos óseos aparecidos en Hornachos son "compatibles" con la desaparición de Francisca Cadenas

Familiares de la mujer desaparecida en 2017 reciben apoyo de autoridades tras el hallazgo de huesos aún sin confirmar, mientras agentes científicos y judiciales continúan las investigaciones en el domicilio de los sospechosos para esclarecer los hechos

Los restos óseos aparecidos en

Escarrer cree que la demanda que pueda atraer España por la inestabilidad hay que "cogerla con pinzas"

El líder de Meliá advierte que la llegada de turistas a España podría verse condicionada por el encarecimiento del combustible, al tiempo que llama a la prudencia ante posibles cambios en regiones afectadas por la crisis en Oriente Medio

Escarrer cree que la demanda

Bélgica analizará si envía ayuda militar al golfo Pérsico

Infobae

Rescatados de una patera en aguas de Alborán 17 migrantes en aparente buen estado de salud

Salvamento Marítimo ha trasladado durante la madrugada a 17 personas localizadas a bordo de una embarcación neumática cerca de Alborán, después de recibir el aviso de un mercante y coordinando su rescate desde Almería hasta Motril

Rescatados de una patera en

La Atención Primaria concentra más del 50% de las 18.563 agresiones a profesionales del SNS en 2025

Durante 2025, los trabajadores del Sistema Nacional de Salud experimentaron un alza del 8,74% en incidentes violentos, alcanzando una tasa de 24,37 por cada 1.000 empleados públicos, según el último informe oficial presentado por el Ministerio de Sanidad

Infobae