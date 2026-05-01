La agencia DBRS ratifica calificación de México en BBB pese al complejo “entorno externo”

Ciudad de México, 1 may (EFE).- La calificadora canadiense Morningstar DBRS ratificó este viernes el grado crediticio de México en BBB con perspectiva estable debido al compromiso del Gobierno mexicano con la “consolidación fiscal y resiliencia de la economía para enfrentar un entorno externo complejo”.

Esta decisión mantiene al país norteamericano en el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda, lo que le facilita acceder en condiciones favorables a los mercados financieros nacionales e internacionales, según apuntó un comunicado compartido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México.

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La agencia destacó en su reporte “la credibilidad del marco de política macroeconómica del país, apoyada por un régimen de tipo de cambio flexible, así como una regulación bancaria sólida con objetivos de inflación creíbles”.

También, destacó la solidez de las cuentas externas, el tamaño y la diversificación de la economía como los factores clave para “hacer frente a los retos en un entorno caracterizado por tensiones comerciales y geopolíticas”.

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Pese a las presiones de gasto, la calificadora anticipó la consolidación fiscal del país en 2026 y 2027, de acuerdo con los avances de 2025, lo que le permitirá “estabilizar la trayectoria de la deuda en los próximos años”.

En cuanto a los desafíos globales -como el incremento de precios de los energéticos, asociado al conflicto de Oriente Medio-, señaló que el país tendrá un “impacto fiscal y macroeconómico moderado”, aunque advirtió que un “conflicto prolongado" podría generar riesgos adicionales como “disrupciones en las cadenas de suministro”.

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Sobre el panorama de 2026, la agencia estimó una “aceleración de la actividad económica”, a medida que la política monetaria será menos restrictiva, así como por la fortaleza de las exportaciones y “la disipación de incertidumbre” en torno al tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que iniciará su próxima revisión el 26 de mayo.

La calificación también se respalda en “la fortaleza macroeconómica” derivada de la composición de la deuda pública, ya que alrededor del 80 % está denominada en moneda nacional, a tasa fija y con vencimientos bien distribuidos.

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DBRS resaltó que el país tiene un déficit de cuenta corriente moderado, el cual está financiado en su mayoría por la inversión extranjera directa.

En esa misma línea, reconoció el nivel adecuado de reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Fitch ha mantenido la calificación en BBB-, Moody's en Baa2 y S&P en BBB, aunque esta última ha advertido que casos como los de la acusación del Gobierno de Estados Unidos al gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos nexos con el narcotráfico y posesión de armas podrían afectar su calificación. EFE