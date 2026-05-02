Expresidente de Ecuador celebra aprobación de extradición de exfuncionario desde Argentina

Guayaquil (Ecuador), 1 may (EFE).- El expresidente de Ecuador Guillermo Lasso (2021-2023) celebró este viernes que la Corte Suprema de Argentina haya ordenado la extradición de Hernán Luque Lecaro, un exfuncionario de su Gobierno procesado en el país andino por presunta delincuencia organizada, en un caso de corrupción en empresas públicas por el que ya fue sentenciado el cuñado de exmandatario, Danilo Carrera.

"Ya era hora de que Hernán Luque Lecaro enfrente a la justicia ecuatoriana", escribió Lasso en su cuenta de la red social X.

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El exgobernante aseguró que, en su momento, él llamó a la entonces ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, "para exponerle el caso y solicitar su intervención para lograr la extradición" del exfuncionario, quien fue detenido en ese país en febrero de 2024.

Además, dijo que la exfiscal general y actual embajadora en Buenos Aires, Diana Salazar, "estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento".

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"Tras un proceso judicial prolongado, la Corte Suprema de Argentina ha autorizado la extradición. La justicia puede tardar, pero no debe detenerse", aseguró Lasso.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti convalidaron este jueves la sentencia dictada en tribunales argentinos contra el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (Emco) de Ecuador entre 2021 y 2022.

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El caso llegó al máximo tribunal tras un recurso de apelación presentado por la defensa de Luque sobre la orden de extradición emitida en 2024 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti.

De acuerdo a la ley argentina, los presidentes tienen la última palabra sobre las extradiciones, por lo que depende ahora de Javier Milei respetar la decisión de la Justicia.

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Luque Lecaro es una de las personas claves del denominado caso 'Encuentro', una investigación por el delito de delincuencia organizada por el que ya fue sentenciado a diez años de cárcel en noviembre de 2024 el cuñado de Lasso, quien fue declarado culpable de haber dirigido una red de corrupción para influir en contratos con empresas públicas durante la administración del exmandatario.

Según la Fiscalía, los líderes de esta red aprovecharon la designación de Luque como director de Emco para nombrar al gerente de la Corporación Nacional de Electricidad y así influir en la adjudicación de los contratos.

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El caso 'Encuentro' fue uno de los procesos por el que el Parlamento intentó llevar en abril de 2023 a un juicio político a Lasso, aunque la Corte Constitucional únicamente dio luz verde al proceso por otro caso referente a una presunta de malversación de fondos públicos en contratos de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec), que ya fue archivado por la Justicia ecuatoriana.

Lasso logró evadir su eventual destitución al invocar el recurso constitucional de "muerte cruzada", con el que pudo disolver el Legislativo a cambio de acortar su mandato y forzar la convocatoria de elecciones generales extraordinarias, en las que ganó el actual presidente, Daniel Noboa. EFE

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