Decomisan 50 toneladas de autopartes robadas en Ciudad de México

Ciudad de México, 1 may (EFE).- Autoridades mexicanas aseguraron aproximadamente 50 toneladas de autopartes y capturaron a Pablo ‘N’, probable líder e integrante de célula dedicada a la comercialización de estas piezas de origen ilícito en el mercado 25 de Julio, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que, de acuerdo con las indagatorias, Pablo ‘N’ -quien cuenta con antecedentes por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos- operaba en dicho mercado ubicado en la colonia San Felipe de Jesús.

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También indicó que se indaga la probable participación de Samanta ‘N’ en la administración de recursos y de Ángel ‘N’ en la operación de la célula, ambos están presuntamente vinculados con delitos contra la salud y encubrimiento por receptación.

En el operativo, apuntó, “se aseguraron aproximadamente 50 toneladas de autopartes, entre ellas motores y diversos componentes vehiculares”, posiblemente vinculados con carpetas de investigación por robo de vehículo tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

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El trabajo de inteligencia estuvo a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), en coordinación con la SSPC, que ejecutó el cateo que logró la detención de las tres personas.

El delito del robo de autopartes y la venta ilícita de las mismas es uno de los que más impacta en el Estado de México y la capital mexicana, donde se registraron 9.645 denuncias en 2025, aunque gran parte de las víctimas decide no denunciar por la falta de confianza en las autoridades.

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El 70 % del robo de autos estacionados se concentra en espejos, facia delantera y faros, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis). EFE