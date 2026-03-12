Irak suspende operaciones en puertos petroleros tras un ataque contra un buque frente a sus costas

Las autoridades de Irak han anunciado este jueves la suspensión total de operaciones en puertos petroleros a causa del conflicto en Oriente Próximo, desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán, si bien ha apuntado que los puertos comerciales siguen activos.

El director general de la Compañía General para Puertos de Irak (GCPI9, Farhan al Fartusi, ha apuntado en declaraciones a Al Iraqiya que las operaciones han sido suspendidas en estas terminales tras un "incidente" con un buque "cargado con productos del petróleo" que se ha saldado con al menos un muerto.

Así, ha manifestado que el buque estaba en un proceso de carga cuando se ha registrado una explosión, sin que por ahora esté claro si ha sido un ataque con dron o con lancha no tripulada, según ha recogido la agencia iraquí de noticias INA. Al Fartusi ha resaltado que cerca de 40 personas han resultado heridas.

Horas antes, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, había informado sobre un "incidente" al sur de la ciudad iraquí de Basora, donde "dos petroleros fueron alcanzados por un proyectil" de origen desconocido, provocando daños en ambas embarcaciones.

Diversos puntos de Irak han sido objetivo de ataques con misiles y drones por parte de Irán y milicias iraquíes proiraníes, parte de la respuesta a la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.