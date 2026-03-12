Honda prevé 13.630 millones en pérdidas tras cancelar el desarrollo de coches eléctricos en EE.UU.

Las previsiones de Honda para el próximo ejercicio fiscal recogieron la posibilidad de enfrentar pérdidas y gastos adicionales vinculados a su revisión estratégica en torno a la electrificación de vehículos en territorio estadounidense. Según informó el medio de comunicación, Honda prevé pérdidas extraordinarias que podrían oscilar entre 340.000 millones y 570.000 millones de yenes, equivalentes a 1.853 y 3.107 millones de euros, tras dar marcha atrás en el desarrollo y la comercialización de varios modelos de automóviles eléctricos en Norteamérica. La noticia principal radica en el ajuste sustancial de las proyecciones financieras de la compañía nipona como resultado de estos cambios.

Tal como publicó la fuente, la automotriz japonesa estima una pérdida total que podría alcanzar los 2,5 billones de yenes (13.630 millones de euros) en el año fiscal que concluye en marzo de 2026. Esta cifra refleja el impacto directo de la cancelación de algunos lanzamientos y desarrollos de vehículos eléctricos cuya fabricación y venta estaban planificadas para el mercado norteamericano. La causa principal de esta modificación estratégica reside en los cambios recientes en la política regulatoria de Estados Unidos, destacando la eliminación de incentivos fiscales destinados a la adquisición de automóviles con batería, junto con una flexibilización en las reglas sobre combustibles fósiles.

De acuerdo con la información publicada, el ritmo de crecimiento del sector de vehículos eléctricos en Estados Unidos ha sufrido una desaceleración relevante después de las últimas decisiones del gobierno federal en torno a regulaciones e incentivos. Esta situación llevó a Honda a reconsiderar su portafolio de productos y a descartar la fabricación de ciertos modelos eléctricos, priorizando la adaptación a nuevas condiciones de mercado. El medio detalló que la revisión estratégica de Honda responde tanto a factores regulatorios como a la disminución en la demanda esperada para estos modelos en la región.

Además de las pérdidas extraordinarias mencionadas, Honda calculó que deberá enfrentar costos adicionales derivados de la cancelación y ajuste de estos proyectos. Las estimaciones señalan montos entre 820.000 millones y 1,12 billones de yenes, es decir, entre 4.471 y 6.106 millones de euros. Todos estos valores son preliminares y quedarán sujetos a confirmación cuando la compañía publique sus resultados financieros definitivos, tras el cierre del ejercicio fiscal el 31 de marzo de 2026, según consignó la fuente.

Honda comunicó al medio que la proyección incluye la posibilidad de que surjan gastos o pérdidas extraordinarias adicionales en períodos posteriores, en caso de que la estrategia corporativa de electrificación requiera más ajustes ante posibles cambios futuros en el entorno económico o regulatorio en Norteamérica. La compañía remarcó que continuará evaluando de cerca el mercado y la evolución normativa para determinar próximos pasos respecto a la electrificación de su gama de automóviles.

El medio que reportó la noticia explicó que el ajuste adoptado por Honda refleja una tendencia visible en algunos fabricantes del sector automotriz en Estados Unidos, quienes han reconsiderado sus inversiones y lanzamientos de modelos eléctricos ante menores fortalezas de mercado y cambios legislativos. El impacto de la abolición de incentivos fiscales para compradores de eléctricos y el relajamiento de normas sobre combustibles fósiles han modificado las expectativas para la industria en el corto y mediano plazo.

De cara a sus accionistas y al público inversionista, Honda anticipó estos resultados como parte de su política de transparencia financiera y aseguró que informará cualquier actualización de las cifras estimadas conforme avance el periodo fiscal. El medio agregó que la automotriz se mantiene atenta a la evolución del sector y ha dejado abierta la puerta para eventuales ajustes estratégicos, en función de las condiciones regulatorias y de mercado que surjan en la industria automotriz estadounidense.