De la Rocha afirma que España está en mejor situación que el resto para afrontar el conflicto de Irán

En el contexto de la crisis en Oriente Medio, las autoridades españolas consideran indispensable vigilar que los precios de la electricidad y el combustible regresen a sus niveles anteriores una vez que se supere la inestabilidad actual. Esta perspectiva ha sido expuesta por el secretario de Estado y director de la Oficina de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, quien describe el conjunto de medidas que prepara el Ejecutivo para mitigar las consecuencias económicas del conflicto en Irán. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, durante el evento Generación de Oportunidades sobre los desafíos económicos y geopolíticos internacionales, De la Rocha argumentó que la economía española mantiene una posición de mayor solidez respecto a otros países para enfrentar posibles repercusiones derivadas de la conflictividad en Oriente Medio.

Según el medio Europa Press, el secretario de Estado transmitió un mensaje enfocado en la estabilidad y la capacidad de recuperación de la economía nacional, subrayando que el país presenta mayores garantías para soportar contextos de incertidumbre. De la Rocha planteó que, para los próximos dos meses y considerando niveles altos pero sin incrementos extremos en los costos de la energía, se anticipa un alza en los precios de los insumos. No obstante, añadió que se prevé un efecto muy limitado en la actividad económica general.

En línea con la información divulgada por Europa Press, De la Rocha desgranó la estrategia del Gobierno en torno a tres ejes principales. Primero, proteger a las personas en situaciones más vulnerables y a los sectores que presenten una mayor exposición a la crisis. En segundo término, el Ejecutivo está enfocado en observar la evolución de los precios con el propósito de que el coste de la energía disminuya proporcionalmente al finalizar el episodio de tensiones en Oriente Medio. El tercer aspecto central se relaciona con la promoción acelerada de la transición ecológica, una iniciativa que, a juicio del secretario de Estado, refuerza la competitividad del país dentro de un escenario internacional marcado por la volatilidad energética.

El encuentro Generación de Oportunidades, coorganizado por Europa Press y la consultora McKinsey & Company, sirvió para que De la Rocha reafirmara la coordinación continua entre el Gobierno español y sus socios europeos. Según explicó el alto funcionario, este trabajo conjunto busca asegurar respuestas ágiles y efectivas a los cambios en el entorno geopolítico y económico. Europa Press reportó que De la Rocha situó la resiliencia de la economía como un pilar ante eventuales crisis, insistiendo en la diferenciación positiva de España respecto a otros Estados.

Entre las prioridades señaladas por el secretario de Estado, figura la atención inmediata a posibles impactos sobre el poder adquisitivo de los consumidores y la competitividad de sectores industriales sensibles al alza de los precios energéticos. De acuerdo con la publicación de Europa Press, la administración se prepara para adoptar medidas de apoyo focalizadas, poniendo énfasis en la necesidad de reforzar redes de protección social para quienes pudieran experimentar dificultades acentuadas por el contexto internacional.

El entorno geopolítico actual, caracterizado por la persistente incertidumbre en Oriente Medio y las fluctuaciones en el mercado global de la energía, constituye un factor determinante para las perspectivas inmediatas de la economía europea. En ese marco, el Gobierno español busca definir una hoja de ruta que, además de responder al escenario de emergencia, aspire a consolidar avances en sostenibilidad energética mediante políticas de descarbonización y diversificación de fuentes.

Tal como detalló Europa Press, la intervención de De la Rocha se produce mientras diversos actores económicos monitorean el comportamiento de los mercados ante las tensiones en Irán y sus posibles repercusiones en cadenas de suministro y precios mayoristas de gas y electricidad. El secretario de Estado expresó la voluntad del Gobierno de intervenir cuando la coyuntura lo requiera, basando sus decisiones en el análisis constante de indicadores y en la colaboración internacional con los Estados miembros de la Unión Europea.

Además, el evento propició el debate acerca del equilibrio entre la necesidad de respuestas inmediatas y el objetivo de fortalecer la autonomía estratégica a largo plazo, entendida como la capacidad del país para reducir su exposición a volatilidades globales a través de la innovación, la transición tecnológica y la apuesta por energías limpias. De la Rocha consideró que estas políticas permitirán incrementar la robustez estructural de la economía española, ayudando a enfrentar próximos desafíos con mayor solvencia y menor dependencia de factores externos.

Finalmente, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, la exposición del secretario de Estado integró una visión preventiva y adaptativa de la gestión económica en entornos de incertidumbre, sosteniendo que la economía española dispone de recursos para sostener su ritmo de actividad y neutralizar posibles disrupciones asociadas a la evolución del conflicto en Oriente Medio.