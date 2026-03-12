AMP. Audrey Pascual se cae en el gigante y se queda sin su cuarta medalla en Milán-Cortina

Las revisiones médicas por precaución marcaron el desenlace de la participación de Audrey Pascual en la prueba de gigante para esquiadoras sentadas en Milán-Cortina, tras un accidente en el tramo final de la bajada que la apartó de la lucha por su cuarta medalla. Según informó el Comité Paralímpico Español y reportó Europa Press, la deportista madrileña sufrió una caída después de perder el control de su monoesquí, lo que obligó a su traslado al hospital para una evaluación, aunque la atención respondió más a motivos protocolarios tras un golpe en la cabeza y el cuello que a la existencia inicial de una lesión grave.

Audrey Pascual, de 21 años y representante española en los Juegos Paralímpicos de Invierno que se celebran en las localidades italianas de Milán y Cortina d’Ampezzo, tenía opciones de ampliar su palmarés en una especialidad que le había otorgado buenos resultados en la temporada. De acuerdo con Europa Press, Pascual había conseguido ya tres medallas en estas justas: dos oros, en supergigante y en combinada, y una plata en el descenso. Su actuación en el gigante se presentaba prometedora, ya que partía como una de las favoritas tras adjudicarse dos victorias y tres segundos lugares esta misma temporada, lo que le valió también el Globo de Cristal de la disciplina.

El incidente se produjo cuando Pascual, segunda participante en lanzarse en la prueba del viernes, registraba buenos parciales hasta perder, primero, el equilibrio al golpear una de las puertas. Posteriormente, una desestabilización en la parte trasera del monoesquí provocó la caída que la privó de continuar la competencia. El Comité Paralímpico Español confirmó que las pruebas realizadas en el hospital respondieron a la necesidad de descartar cualquier lesión relevante, tras el impacto en la cabeza y el cuello.

En esta ocasión, la alemana Anna-Lena Fortster conquistó el oro en la categoría, seguida por la japonesa Momoka Murakoa y la china Sitong Liu. Según detalló Europa Press, la otra española en esta prueba, Iraide Rodríguez, de 17 años y la más joven del equipo nacional, logró finalizar su debut en unos Juegos Paralímpicos en la undécima plaza.

Pascual aún tiene pendiente la prueba de eslalon, con la intención de superar este traspié en una especialidad que, según ha manifestado, le ha representado mayores dificultades esta temporada, pese a su estatus de subcampeona mundial. En la competición de eslalon también participará Rodríguez, que repite presencia tras competir en el gigante.

La jornada tampoco puso fin a la mala fortuna para el equipo español, ya que la debutante María Martín-Granizo, de 19 años, se quedó sin diploma paralímpico en la categoría de deportistas de pie tras salirse de la pista en la segunda manga, una vez que había registrado un destacado tiempo de 1:16.24 en la primera bajada, ubicándose a tan solo 29 centésimas de la neerlandesa Claire Petit, quien ocupó la octava posición. Europa Press consignó que Martín-Granizo, que esta campaña terminó octava en la Copa del Mundo y alcanzó un bronce en la última prueba previa a estos Juegos, se perfilaba dentro del ‘Top 10’ antes de la salida de pista que le impidió culminar la competencia. Claire Petit tampoco pudo terminar el gigante, lo que dejó sin posibilidades a ambas competidoras en una prueba ganada por la sueca Ebba Aarsjoe, mientras que la rusa Varvara Voronchikhina y la francesa Aurelie Richard finalizaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. Martín-Granizo buscará revancha este sábado en el eslalon.

La participación española en el gigante incluyó además a Alejandra Requesens, acompañada por Victoria Ibáñez como guía en la clase de deportistas con discapacidad visual. Europa Press subrayó que Requesens fue la primera española en esta categoría desde los Juegos de Vancouver 2010, donde compitió Anna Cohí. A sus 23 años y como debutante paralímpica, completó la prueba con un tiempo total de 3:21.72, posición número once, tras hacerse con el decimotercer mejor crono en la primera manga y el undécimo en la segunda. Esta actuación le permitirá familiarizarse con la pista antes de su participación en el eslalon, disciplina en la que tanto ella como su guía se desenvuelven con mayor confianza.

De esta manera, la presencia de los atletas españoles en las pruebas de esquí paralímpico en Milán-Cortina quedó marcada por la búsqueda de oportunidades y la superación ante los desafíos que significaron las caídas y las estrechas diferencias en los cronómetros. La expectativa para la jornada del sábado quedaba depositada en la prueba de eslalon, con la posibilidad de que integrantes del equipo sumaran nuevas actuaciones destacadas tras las experiencias vividas en el gigante.