Albares cree que "no tendría ningún sentido" que Trump emprendiera acciones contra España: "Sería un mundo al revés"

El ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ante la reciente propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de cortar el comercio con España por no aumentar el gasto en defensa al 5% del PIB, manifestó que cualquier intento de coerción comercial contra un Estado miembro afecta a toda la Unión Europea y al mercado único. El medio Europa Press consignó que Albares subrayó que la Comisión Europea, como responsable de la política comercial, dejó “muy claro que cualquier intento de agresión hacia un país o de coerción comercial lo es evidentemente a todo el mercado único y a todos los países de la Unión Europea”.

Albares explicó que no existe justificación para que Washington tome represalias económicas hacia España, y reiteró que no temen posibles acciones estadounidenses contra el país. Según detalló Europa Press, el ministro afirmó: “España es un país libre y soberano, que toma sus decisiones de manera soberana y de forma coherente con los valores europeos y con los principios de la Carta de Naciones Unidas, que respeta el derecho internacional, que es solidario con sus socios europeos y con sus aliados en la OTAN”.

En declaraciones recogidas por Europa Press, Albares reiteró que el comercio entre España y Estados Unidos se rige bajo la normativa europea, y que cualquier conflicto en este sentido corresponde a la Unión Europea, ya que la política comercial es una competencia exclusiva de Bruselas. El ministro enfatizó que “¿por qué recibiría España algún tipo de acción o coerción? ¿Por ser un socio europeo solidario? ¿Por ser un aliado de la OTAN fiable que está defendiendo en estos momentos el espacio aéreo de los países bálticos? ¿Por ser un socio comercial de primer orden para Estados Unidos?”. Agregó que una represalia carecería de lógica y significaría “un mundo al revés”.

Las declaraciones de Albares surgen después de que Trump acusara al Gobierno español de “no cooperar” y sugiriera la posibilidad de cortar relaciones comerciales. Trump sostuvo que “no están cooperando, están siendo muy malos, puede que cortemos el comercio” y añadió: “El pueblo español es fantástico. Los líderes, no tan buenos”. Albares, según publicó Europa Press, ironizó en respuesta y expresó estar “totalmente de acuerdo con Trump en que la gente de España es fantástica”, insistiendo en que la política comercial de la UE es común para todos los Estados miembros.

Europa Press reportó que, al ser consultado sobre si el gobierno español teme que Trump avance con medidas punitivas, Albares fue enfático al señalar: “No tememos nada”. Insistió en la idea de que España actúa conforme al derecho internacional, al espíritu europeo, y en coherencia con los compromisos en el marco de la OTAN y la Unión Europea. Destacó que España continúa participando activamente en la defensa del espacio aéreo de los países bálticos, como muestra del compromiso con los aliados.

El ministro afirmó que la relación comercial entre ambos países ha sido positiva y mutuamente beneficiosa hasta el momento, y remarcó que el gobierno español trabaja para que esta dinámica se mantenga. Al explicar el papel de Bruselas en esta cuestión, reiteró que cualquier represalia dirigida únicamente a España tendría repercusiones en toda la Unión Europea, según especifica la regulación comunitaria.

Este intercambio marca otro capítulo en las tensiones derivadas de las demandas estadounidenses de incrementar el gasto en defensa de los socios de la OTAN, demanda que España descarta llevar hasta el umbral que exige el mandatario estadounidense. Albares situó la postura de España dentro de los principios europeos, la cooperación con la organización transatlántica y la soberanía nacional. Según reiteró Europa Press, para el ministro español, responder con presión económica o amenazas desafiaría el equilibrio y los acuerdos internacionales que regulan el comercio y las alianzas multilaterales.

El gobierno español espera que las declaraciones sobre posibles represalias no se traduzcan en acciones concretas, dado el marco legal y económico que protege a los Estados miembros de la Unión Europea y su papel como importante socio de Estados Unidos en diversos ámbitos.