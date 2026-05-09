Campeona olímpica y mundial María Pérez, campeona de España universitaria de 10.000 marcha

Jaén (España), 9 may (EFE).- La campeona olímpica y mundial María Pérez se exhibió en la pista Ángel Cortés de Jaén, en Andalucía, al ganar con autoridad en los 10.000 metros marcha del Campeonato de España Universitario, disputado bajo una intensa lluvia y fuertes rachas de viento en el complejo de La Salobreja.

La atleta granadina, representante de la UCAM Murcia, dominó la prueba desde el inicio y se llevó la victoria con un tiempo de 21:49.48, en su regreso a la competición en pista desde el pasado mes de septiembre. Pérez terminó por delante de su compañera Raquel González, también internacional española y una de las referentes nacionales de la especialidad.

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La prueba disputada en Jaén supone además el inicio de la preparación de María Pérez con vistas al Campeonato de Europa de Birmingham (Inglaterra) y al ciclo olímpico que debe conducirla hasta los Juegos de Los Ángeles 2028 (EEUU). EFE

jmd/arh

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